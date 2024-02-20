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壯男把「商品塞肛門又放回架上」　女店長看監視器崩潰：有夠噁

壯男把「商品塞肛門又放回架上」　女店長看監視器崩潰：有夠噁。（圖／翻攝自Facebook／Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4）

▲惡作劇男子被警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4）

記者李振慧／綜合報導

美國德州60歲男子維斯特(Mitchell C. Vest)被控穿著蘇格蘭裙到古董商店後，竟然把商品塞進肛門又放回架上，誇張行徑被店家查看監視器發現，害店家損失價值上百美元的商品，氣得向警方報案。

監視器拍到，身材壯碩的60歲男子維斯特，8日穿著蘇格蘭裙走進休斯頓市一間骨董藝廊商店後，竟然趁人不注意時把多樣古董商品塞進體內，再偷偷放回架上。

骨董店女經理蘇珊(Susan Golden)表示，「我重覆查看監視器畫面好幾次，才終於確定我到底看到了什麼」，維斯特在店內逛了好幾個小時卻什麼東西都沒買，還把化妝刷、骨董開瓶器和五金用品等多樣物品塞入體內，於10日報警。

警方15日將維斯特逮捕，起訴文件中顯示，事發當天稍晚他又跑去另外一間店，同樣也將開瓶器等物品塞入體內，「2名起訴人都表示，由於商品沾到糞便，使得他們不得不銷毀商品」。維斯特繳納100美元（約台幣3,148元）保釋金後已於16日被釋放，目前尚不清楚他的開庭時間。

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