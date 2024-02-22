翻船案2漁民被火速遣返　陸委會：已完成調查無留置必要

▲生還漁民已經返回大陸。（圖／玉淵潭天）



記者蔡紹堅／台北報導

金門翻船案導致2名漁民身亡，外界質疑政府快速遣返另2名生還的漁民，是否未依循正常程序。對此，陸委會表示，我方各機關已依法完成相關事件之調查，兩名人員已無留置之必要，由主管機關依法執行遣返程序。

陸委會提到，有關發生於本月14日金門水域的陸籍三無船舶違法越界捕魚案，2位生還者之遣返程序，業經金門地檢署與海巡署對外公開說明。福建金門地方檢察署表示兩名生還者已經完成證人作證程序；海巡署亦指出，依兩岸人民關係條例，兩名生還者已完成留置調查程序，依法得遣返。

陸委會強調，在我方各有關機關依法完成相關事件之調查後，該兩名人員已無留置之必要及理由，為保障人權，由主管機關依法執行遣返程序。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



兩名生還的漁民已經返回大陸，並在接受大陸官媒央視採訪時表示，他們的船隻不是自己翻覆的，而是被台灣的海巡船衝撞頂翻，導致最後只有2人生還。

罹難漁民的家屬也已經抵達金門，在法師的陪同下進行了招魂、祭拜等儀式，有家屬激動表示，「我們需要的就是，一定要查明事情真相，還給我們一個公道。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮21日晚間也表示，在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

朱鳳蓮強調，嚴正要求台灣有關方面盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生。」