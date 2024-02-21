國防部「不直接介入」金廈水域問題　外島預擬衝突態樣處置演練

▲國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

大陸一艘「3無快艇」日前非法闖入金門海域，我方海巡發現立即攔檢，對方拒檢並蛇行逃逸，過程中不慎翻覆，造成2名陸籍漁工死亡，而國台辦批此為惡性事件。對於金門局勢升高，國防部今（21日）回應，要求外島防衛部與海軍先行預擬可能衝突態樣及處置方式，納入平時演練，做好衝突支援準備，以「不直接介入，不升高衝突」原則。

對於金門緊張情勢升級，國防部回應，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部與海軍先行預擬可能衝突態樣及處置方式，納入平時演練，做好衝突支援準備，國軍以「不直接介入，不升高衝突」的原則保持監控，若海巡有需求隨時實施應援。

至於中國海警船擬對馬祖、莒光、東引進行24小時常態巡航。國防部回應，國軍運用聯合情監偵，針對馬祖、金門、澎湖的周邊中共軍事、公務船舶狀態，嚴密監控、適切應處，日前金廈海域事件已經進入調查階段，國軍不主動介入，避免升高衝突。

國防部發言人孫立方表示，國防部作為政府整體國安團隊一員，不管在台海周邊海空域狀況掌握，或者是敵情動態應處，都會結合國家安全政策執行相關應處政策作為。

孫立方強調，有關於金門發生「三無船舶」於逃緝過程翻覆傷亡，部長邱國正昨日在立法院說得很清楚，這起事件目前由海巡署在執行，以司法案件的角度執行處理，國防部不會直接介入，避免升高當地緊張局勢，但國防部作為政府國安團隊一員，絕對是以政府立場支持相關執法動作，同時有信心、有能力，確保整體安全。