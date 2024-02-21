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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批海巡署「被動擠牙膏式還原真相」　賴士葆：政府應嚴肅以待

▲▼賴士葆聯訪 談韓國瑜春聯相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

我海巡署日前追緝中國大陸越界漁船，第一時間稱因對方「蛇行拒檢，不慎翻覆」，造成兩人死亡；然而，金門地檢署介入調查後，發現過程中並無錄影紀錄，而海巡署也改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」。對此，國民黨立委賴士葆21日表示，這種被動擠牙膏式的還原真相，地檢署證實海巡署沒有錄影自保，面對外界的指責，沒有辦法振振有詞來強調執法的正當性，呼籲總統蔡英文和副總統賴清德應該嚴肅以待。

賴士葆表示，海巡署驅離大陸船隻，兩人落海死亡的事件，讓大陸民情激憤，大陸宣布金廈海域沒有限制禁止海域，並常態性的加強巡查，接著金門觀光船就遭到大陸海警強制登檢，今天又傳出中共電子偵查艦出現在蘇澳外海，遭我方海軍廣播驅離，過去金門、廈門居民一家親，現在金廈海域變成兵凶戰危、衝突一觸即發的地區。

賴士葆透露，這次發生不幸事件令人遺憾，讓兩岸關係雪上加霜，真相需要釐清才能夠遏止惡意堆疊升高。海巡署第一時間說法是大陸越界快艇猖狂蛇行，拒檢還甩尾才不慎翻覆，最後人員落海；金門地檢署說雙方碰撞導致翻覆後，海巡署才發新聞稿表示雙方船身有多次接觸。

賴士葆說，這種被動擠牙膏式的還原真相，加上地檢署證實海巡署沒有錄影自保，如今面對外界的指責，沒有辦法振振有詞來強調執法的正當性，因為唯有讓影像說明，才是最有力的證據。現在解釋因為急著救援所以來不及錄影，以至於造成不能彌補的錯誤，說再多都沒有佐證。

賴士葆指出，事情發生多日，海巡署沒有在第一時間誠實以對，衍生大陸後續一連串不友善的反撲力道，這不是海巡署說不再回應可以善了，海委會主委管碧玲要大家可以罵她，但不要罵海巡，可是這件事情發展已經不是罵人可以解決，甚至都已經觸及主權與國安問題，總統蔡英文和副總統賴清德應該嚴肅以待。

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