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大陸 大陸焦點 特派現場

陸生還漁民發聲了！控訴台海巡「把我們頂翻掉」：太失望

▲▼ 生還漁民,金門,大陸漁船翻覆 。（圖／玉淵潭天）

▲生還漁民接受陸媒訪問 。（圖／玉淵潭天）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對大陸漁船翻覆2死案，海巡署20日晚改稱雙方船身有「多次接觸」，引來外界質疑。其中一名大陸生還漁民受訪表示，「（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要撞了才會翻掉。（台方）衝一下把我們頂翻掉了。」

一名生還漁民20日接受大陸央視旗下媒體「玉淵潭天」訪問，自述事發經過。他指出，當天12時許出船，約12時50分，台灣海巡船「衝著我們的船開起來了」。

該漁民說，「我們自己的船怎麼可能翻掉，（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要撞了才會翻掉。（台方海巡署船）衝一下把我們頂翻掉了，我們就鑽到水裡面跑出來，4個人只有2個上岸。」

▲▼ 生還漁民,金門,大陸漁船翻覆 。（圖／玉淵潭天）

▲生還漁民表示仍心有餘悸 。（圖／玉淵潭天）

對於越界一事，該漁民表示，「我們兩邊的漁民打漁，我們沒對他們怎麼樣，他們以前到我們這來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望。我們安全了，已經回來大陸我就很開心了。」

據悉，2名生還船員在留置調查程序結束後，由晉江市紅十字會秘書長曹榮山陪同返程，搭乘小三通船班從金門水頭返回廈門五通港。

2名罹難者的家屬20日也在晉江市紅十字會人員的陪同下，抵達了金門，並且前往事故船隻招魂、祭拜。其中一名罹難者的家屬情緒激動表示，「我們需要的就是，一定要查明事情真相，還給我們一個公道。」

實際上，我方海巡起初僅稱快艇蛇行翻覆，但20日晚間改口，坦承在追逐時雙方船身有「多次接觸」。由於「關鍵5分鐘」沒有影片，快艇翻覆原因是否與此有關，還有待檢方進一步調查釐清。

對於外界質疑是刻意隱匿碰撞的事實，海委會主委管碧玲表示，海巡署沒有隱匿的動機，而她兩天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，會有第三人責任險，就是有碰撞，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」

隨著兩岸金廈海域爭端升溫，區域緊張局勢升高。白宮國安顧問蘇利文回應稱，美國立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動。

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