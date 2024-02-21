深坑光電倉儲廠火警悶燒「臭整晚」　3C產品殘駭堆成山...畫面曝

▲警消出動重機具協助殘火處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市深坑區北深路三段昨天（20日）下午發生火警，起火戶為一處光電公司倉儲，由於內部因堆放大量含有鋰電池的3C產品，散發難聞的惡臭，而且範圍擴及雙北，所囤放的物品也持續悶燒。新北市消防局目前仍派遣多名警消在場殘火處理，並且調派多部重機具，挖開1樓遭燒毀的囤放物品，以利持續灑水滅火。

據了解，這起火警主要在該光電公司倉儲地下室，內部堆放許多紙箱、紙張等不明雜物，起火後，火勢迅速延燒到1樓，而1樓所堆放的藍芽耳機、行車紀錄器、LED燈等安裝有鋰電池的3C商品，因此起火後，空氣中散發帶有塑膠味的惡臭，火勢也迅速延燒至3樓及隔壁公司廠房，目前評估燃燒面積約1000平方公尺。

▲深坑光電倉儲大火，目前內部仍持續悶燒，因含有鋰電池燃燒後散發惡臭。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局表示，經人員搶救，昨日傍晚已將火勢控制，晚間時已將火勢熄滅，但鋰電池燃燒熄滅後，恐會持續悶燒復燃。目前地下室已灌滿水，確定無復燃跡象，除對剩餘物品持續灑水降溫外，並派遣重機具開挖，逐一清除遭燒毀的3C產品，而2、3樓部分則以人力方式清除。確切起火原因仍待進一步釐清。

▲深坑光電倉儲大火，警消持續清理現場，確保現場不會復燃。（圖／記者陸運陞翻攝）