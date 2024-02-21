　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測值0.25　他解釋：整包被調酒浸泡

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局思源街派出所警員日前擔服巡邏勤務，發現2名男子騎乘共享機車，騎士看似面帶酒容，攔下盤查後發現酒精濃度達0.25，當下依照公共危險罪逮捕，騎士事後喊冤，因為參加嘻哈活動，所點的鹹酥雞被朋友的「明天見」調酒潑灑浸泡，以為沒有太大問題，所以繼續食用，未料因此觸犯公共危險罪。

警方調查，19歲的王姓高中生日前騎著共享機車載著19歲的男性友人，行經北市中正區思源路遭到警方攔查，警方見王面帶酒意，立刻要求王下車接受酒測，王原本還叫朋友出面接受酒測，但警方認定是王騎車，所以要求王接受酒精檢測，酒測結果為0.25，觸犯公共危險罪。

▲▼王姓高中生的鹽酥雞，被酒精潑灑浸泡在調酒裡，最後騎車被警員查獲酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓高中生的鹽酥雞，被酒精潑灑浸泡在調酒裡，最後騎車被警員查獲酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將王姓高中生帶回派出所偵訊，他供稱，當天傍晚5時許與一群朋友參加在北市中正區水岸廣場舉辦的嘻哈活動，其中朋友點了由六大基酒調配成的「See you tomorrow(明天見)」調酒，被路人撞倒，酒精直接潑灑進鹽酥雞，但他認為應該不會有大礙，所以繼續食用。

王解釋吃下含有酒精成分「酒香鹽酥雞」的理由，強調不知道會因此造成酒駕，警方仍依照公共危險罪嫌將他送辦。另外，後座乘客也將因違法《道路交通處罰條例》第35條第8項，年滿18歲之同車乘客處6千元以上1.5萬元以下罰鍰。

▲▼王姓高中生的鹽酥雞，被酒精潑灑浸泡在調酒裡，最後騎車被警員查獲酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子被警方查獲酒駕送辦，連帶後座乘客也恐因連坐法，最高處罰1.5萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王姓高中生所指稱的「See you tomorrow(明天見)」調酒由6大基酒組成，包括伏特加、萊姆酒、龍舌蘭、白蘭地、琴酒、威士忌等6款高酒精濃度酒類組成，酒精濃度高達40度，調和結果酒色呈現藍色，王姓高中生也秀出白色衣服沾上藍色酒精，想證明確實是被調酒潑灑才會吃到「酒香鹽酥雞」。

警方指出，料理過程中和酒接觸，含有酒精成分，若民眾在食用後駕駛汽、機車上路，很容易觸犯刑法公共危險罪。酒後駕車誤人誤己，民眾切勿心存僥倖、以身試法，酒後可搭乘大眾運輸、計程車或利用酒後代駕服務返家，警方也會持續秉持「酒駕零容忍」之執法決心，嚴加取締酒後駕車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
補習班發聲！小兄妹「6.5小時有睡飽」　曝：哥哥已比媽媽高
快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟！　補習班粉專急關閉
快訊／黃色小鴨出事了！　淒慘變形畫面曝　
臭整晚！　3C產品燒成殘駭堆成山...畫面曝
小學生「恐怖行程」遭圍剿　補習班竟回：酸民需要出氣筒
逆轉！美女發言人判賠鄭運鵬15萬
快訊／臨時會開議前！　2議員辦公室遭搜索
快訊／校園聞到異味！　東南科大宣布：11點提前下班
謝國樑反擊！質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金0元」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

鬆綁中風翁害摔傷緊急開顱　女看護狡辯病人「想測試自己」被打臉

剛接下「智慧監獄工程」就背債2千萬　同開前董座200萬交保

海巡署驅離陸越界漁船釀2死　管碧玲親上火線駁「隱匿說」

高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測值0.25　他解釋：整包被調酒浸泡

深坑光電倉儲廠火警悶燒「臭整晚」　3C產品殘駭堆成山...畫面曝

男約伴遊妹做S「先轉帳再取消」被打成豬頭　銷魂5hrs驚人價碼曝

「波霸杯」大亨暈船嫩模！砸1.1億送豪宅名車被分手　法院開庭了

快訊／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

鬆綁中風翁害摔傷緊急開顱　女看護狡辯病人「想測試自己」被打臉

剛接下「智慧監獄工程」就背債2千萬　同開前董座200萬交保

海巡署驅離陸越界漁船釀2死　管碧玲親上火線駁「隱匿說」

高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測值0.25　他解釋：整包被調酒浸泡

深坑光電倉儲廠火警悶燒「臭整晚」　3C產品殘駭堆成山...畫面曝

男約伴遊妹做S「先轉帳再取消」被打成豬頭　銷魂5hrs驚人價碼曝

「波霸杯」大亨暈船嫩模！砸1.1億送豪宅名車被分手　法院開庭了

快訊／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

高市4連霸議員樁腳請選民吃海鮮大餐　檢提當選無效之訴2度吞敗

彰化轎車突逆向衝出路口！撞上救護車後翻落水溝　4人受傷送醫

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

馬克宏見王毅　稱法方奉行一中政策

抹布／七年級家長父子騎驢　小孩要快樂父母要比別人拼

快訊／國小兄妹「魔鬼日程」被轟爆！補習班粉專急關閉

快訊／黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…臉部淒慘變形畫面曝　

南韓近9千住院醫師辭職！　政府祭強制復工令「否則撤照」也沒用

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

社會熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

王牌律師淪詐騙首腦！　6豪宅現金多到堆走道

獨／紅牌鴨王殺了新秀！竟冷血找死者爸同桌喝酒

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

即／桃檢指揮市調處搜查市議會　2議員辦公室遭搜索

更多熱門

相關新聞

高中師生參訪立院巧遇2男神立委　超暖心互動曝光

高中師生參訪立院巧遇2男神立委　超暖心互動曝光

台中市西苑高中師生今(20)日參觀立法院，過程中意外巧遇立法院副院長江啟臣及該選區立委廖偉翔，隨後江啟臣及廖偉翔也馬上與學生展開現場即席座談，意外收穫讓參訪師生驚喜不已。

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察

酒駕拒臨檢！泰男「油門踩到底」撞死警察

移工3貼遭攔查　對警動粗+掩護酒駕騎士落跑下場曝

移工3貼遭攔查　對警動粗+掩護酒駕騎士落跑下場曝

關鍵字：

高中生酒駕鹽酥雞調酒

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

夏克立頻懷疑外遇　全因黃嘉千「十年前的一個謊言」

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面