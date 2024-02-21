高中生吃鹽酥雞騎車上路...酒測值0.25　他解釋：整包被調酒浸泡

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局思源街派出所警員日前擔服巡邏勤務，發現2名男子騎乘共享機車，騎士看似面帶酒容，攔下盤查後發現酒精濃度達0.25，當下依照公共危險罪逮捕，騎士事後喊冤，因為參加嘻哈活動，所點的鹹酥雞被朋友的「明天見」調酒潑灑浸泡，以為沒有太大問題，所以繼續食用，未料因此觸犯公共危險罪。

警方調查，19歲的王姓高中生日前騎著共享機車載著19歲的男性友人，行經北市中正區思源路遭到警方攔查，警方見王面帶酒意，立刻要求王下車接受酒測，王原本還叫朋友出面接受酒測，但警方認定是王騎車，所以要求王接受酒精檢測，酒測結果為0.25，觸犯公共危險罪。

▲王姓高中生的鹽酥雞，被酒精潑灑浸泡在調酒裡，最後騎車被警員查獲酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將王姓高中生帶回派出所偵訊，他供稱，當天傍晚5時許與一群朋友參加在北市中正區水岸廣場舉辦的嘻哈活動，其中朋友點了由六大基酒調配成的「See you tomorrow(明天見)」調酒，被路人撞倒，酒精直接潑灑進鹽酥雞，但他認為應該不會有大礙，所以繼續食用。

王解釋吃下含有酒精成分「酒香鹽酥雞」的理由，強調不知道會因此造成酒駕，警方仍依照公共危險罪嫌將他送辦。另外，後座乘客也將因違法《道路交通處罰條例》第35條第8項，年滿18歲之同車乘客處6千元以上1.5萬元以下罰鍰。

▲王姓男子被警方查獲酒駕送辦，連帶後座乘客也恐因連坐法，最高處罰1.5萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王姓高中生所指稱的「See you tomorrow(明天見)」調酒由6大基酒組成，包括伏特加、萊姆酒、龍舌蘭、白蘭地、琴酒、威士忌等6款高酒精濃度酒類組成，酒精濃度高達40度，調和結果酒色呈現藍色，王姓高中生也秀出白色衣服沾上藍色酒精，想證明確實是被調酒潑灑才會吃到「酒香鹽酥雞」。

警方指出，料理過程中和酒接觸，含有酒精成分，若民眾在食用後駕駛汽、機車上路，很容易觸犯刑法公共危險罪。酒後駕車誤人誤己，民眾切勿心存僥倖、以身試法，酒後可搭乘大眾運輸、計程車或利用酒後代駕服務返家，警方也會持續秉持「酒駕零容忍」之執法決心，嚴加取締酒後駕車。

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