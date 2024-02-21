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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「相關單位整晚不斷回報進度給我」　侯友宜談深坑大火：全力維護市民健康

記者皮心瑀／新北報導

新北市深坑北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，雖晚間6點31分撲滅火勢，消防人員直至今日仍在現場監視殘火，而飄散的惡臭依舊未散去，新北市長侯友宜則緊急加開行程到現場視察，稍早也更新臉書，強調火警發生後，他第一時間就立即指示消防局全力救災，也要求相關單位持續監控，整個晚上都不斷更新回報相關進度，市府團隊會持續關注空氣品質狀況，全力維護市民朋友的身體健康。

▲▼侯友宜視察火災現場。（圖／翻攝臉書）

▲侯友宜視察火災現場。（圖／翻攝臉書）

新北市深坑存放電池工廠20日發生火災，惡臭瀰漫整晚，新北新店、永和跟台北文山、大安的居民都有感，卻未見新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安說明，憤而灌爆其臉書抱怨。

侯友宜今到火災現場視察，表示空氣品質昨晚已恢復常態，目前的惡臭是因空氣中有粒狀污染物，但經環保局監測，沒有戴奧辛，但還需密切關察。

侯友宜事後也在臉書上說明，火警發生後，他第一時間接獲通報就立即指示消防局全力救災，消防局出動100車共250人前往現場搶救，並立即疏散民眾。也在當下同步指示環保局立即監控相關區域空氣品質，隨時向他回報。

侯友宜指出，火勢雖然在昨天下午6點已經撲滅，但為求確保民眾安全， 他要求消防局、環保局一路持續在現場監控，整個晚上都不斷更新回報相關進度給他，上午市政會議一開完，他就直奔火警現場進一步監控相關情況。

侯友宜說，到今天早上7點，鄰近空氣品值感測器，數值雖然皆已降回平常值10ug/m3以下，同時也未測得戴奧辛，不過為確保民眾健康安全，胎要求相關單位必須持續關注，他也包括教育局衛生局動起來，教育局立即啟動緊急應變作為，監控永和、新店及深坑在地觀測站之空氣品質指標， 積極掌握相關區域學校周邊空氣品質，並且請學校加強師生健康防護宣導，視狀況調整戶外活動並主動提供口罩，另外教室內也適度關閉門窗開空調因應。

另外， 侯友宜指出，他也責成衛生局同步展開積極作為，守護民眾健康，除了深坑衛生所加排人力3天，只要民眾覺得呼吸道不適，採隨到隨看，並請週邊新店慈濟、新店耕莘以及萬芳醫院提高警覺，加強相關呼吸道就醫民眾照護。雙北是共同生活圈，新北與台北一定會全力以赴，進行相關應變處置。

侯友宜提醒，近日風速小，相關區域民眾，外出可以戴上口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感，市府團隊會持續關注周遭空氣品質狀況，並即時通報應變作為，全力維護市民朋友的身體健康。

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