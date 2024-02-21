深坑大火臭氣沖天惹民怨　黃珊珊轟「離譜」：政府應完善SOP

▲民眾黨團副總召黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市深坑區昨日下午發生火警，惡臭味瀰漫直至21日凌晨都未散去，引發雙北部分地區嚴重民怨。對此，民眾黨立委黃珊珊今日表示，她會與議員們通力合作提供需要的協助，要求環境部與地方政府要完善相關處理流程，確保未來絕對不會再發生這種政府慢半拍、讓市民徹夜難眠的離譜事件。

黃珊珊今天在臉書發文透露，20日晚上開始，不少雙北市民紛紛受到深坑電池工廠大火的影響，空氣中瀰漫著「火燒厝」異味，直到今早仍揮之不去，擔心會不會對健康有影響，民眾黨台北市議員張志豪、林珍羽都在第一時間掌握事件發展進度，並監督相關單位儘速處理。

黃珊珊指出，空氣異味的源頭，其實是一場早在昨日下午就發生的火災，相關政府單位卻一直沒能即時讓民眾掌握狀況，導致雙北市民人心惶惶，雖說空氣監控相關數據未有異樣，但令人不舒服的氣味還是令人難以安心，無論是事件應變還是社會溝通，SOP都明顯大有問題。

黃珊珊表示，她會與議員們通力合作提供需要的協助，後續除了會持續追蹤，為所有市民朋友把關健康與生活品質，更會分別要求環境部與地方政府要完善相關處理流程，讓政府走下雲端、貼近民眾的生活，確保未來絕對不會再發生這種政府慢半拍、讓市民徹夜難眠的離譜事件。