湯圓要吃8顆！週六「元宵節」開運大法　求財求桃花一次搞定

▲「元宵節」是求財、補財庫的好時機。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



生活中心／綜合報導

這週六(2/24)就是元宵節了，除了吃湯圓象徵圓滿之外，清水孟國際塔羅小孟老師在粉專分享，「元宵節」是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，並且教大家「求財、求桃花」的開運大法，現在趕快筆記起來！

「求財」大法



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前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，並準備一個紅包袋，裡面裝168、668或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。



「求桃花愛情」大法：



想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10：00，準備1對蠟燭，10朵花，2條紅線，2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告。



另外，小孟老師還提供其他開運方法，照做今年就會圓滿發財一路發！

*小孩提燈龍能光明無限。

*夫妻摸一下燈會的主燈能添丁，因為燈為丁（台語）。

*元宵節為臨水夫人千秋，臨水夫人為助產之神祉，因此懷孕困難者在元宵節拜一下臨水夫人，回家洞房，說不定會有好消息發生。

*2024元宵節湯圓要吃8顆，因為2+0+2+4=8，象徵發。

*今年龍年，因此元肖穿綠色衣物財運將會大開。

▼元宵節湯圓要吃8顆，象徵發。（示意圖／CFP）