元宵節賞蜂炮　南消呼籲民眾請穿戴適當防護裝備以保安全

▲元宵節蜂炮施放為台南市重要民俗活動，消防局長李明峯帶隊抽查鹽水蜂炮炮城，並向炮城負責人宣導設置滅火器及安排人員負責緊急狀況隨時應變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

元宵節將屆，台南市鹽水武廟「2024年迎元宵放蜂炮」及正統鹿耳門聖母廟「2024年歲次甲辰年元宵嘉年華宗教民俗文化系列活動」即將於24日熱鬧豋場，當天將有燃放蜂炮、專業煙火等節目，預計吸引數拾萬人參與，台南市消防局呼籲民眾請穿戴適當防護裝備以保安全。

台南市長黃偉哲表示，元宵節蜂炮施放為台南市每年重要之民俗活動，消防局長李明峯21日帶隊抽查鹽水蜂炮炮城，並向炮城負責人宣導設置滅火器及安排人員負責緊急狀況隨時應變。

消防局籲請元宵節民俗活動參與的民眾，應注意自身安全，在此特別加強宣導，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高筒、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成之懸浮微粒。若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外（不要穿雨衣以免被燒熔而受傷）。相關防護裝備影片或圖片刊登於消防局網站宣導。

針對去年鹽水蜂炮活動發生民眾受傷事件，經消防局查證發現該座炮城未依規定申請施放，違反「台南市爆竹煙火施放管制自治條例」，消防局已裁處罰鍰。

事後受傷民眾控告主辦單位鹽水武廟、該座炮城負責人及市府相關單位。為此市府民政局邀集相關局處共同協商，並已訂定「台南市政府輔導鹽水蜂炮活動作業點」，輔導鹽水蜂炮參與人員遵守相關作業程序。

施放蜂炮炮城之負責人應依規定向消防局申請許可，禁止使用主題以塑膠體製造之飛行類一般爆竹煙火，炮城週遭應設置滅火器及嚴禁煙火告示，並安排人員隨時注意蜂炮施放狀況及維持秩序等。（二）參加蜂炮活動者應穿戴全罩式安全帽、圍巾、口罩、棉質厚衣褲等防護裝備，並立於神轎後方，與炮城保持5公尺以上之安全距離。

消防局指出，截至2月20日止，蜂炮炮城已申請273座，數量明顯比往年增加，消防局已編排蜂炮活動宣導及檢查專案勤務，跨大隊組成稽查小組，加強炮城檢查，目前已檢查20座炮城，尚未發現違規情形。消防局已要求轄區大隊持續加強稽查，若發現違規情事立即開單舉發。

民眾施放爆竹煙火時應注意安全，且小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同。依「爆竹煙火管理條例」第13條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。違反者將處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。為保護兒童施放安全，內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，不得販賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局提醒民眾倘發現有不肖業者販售來路不明的爆竹煙火請向消防單位反應，檢舉電話請撥打119，讓我們共同營造安全快樂的民俗節慶活動。