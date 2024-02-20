視察高鐵燈區進度　黃偉哲：元宵節點燈歡迎來台南小過年

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，20日傍晚再度前往高鐵燈區視察整備狀況，交通部觀光署周永暉署長及周廷彰副署長亦專程參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會」安平燈區3日率先啟燈後，已吸引超過300萬人次參觀，眾所矚目的高鐵燈區即將在24日元宵節登場，台南市長黃偉哲率市府團隊20日傍晚再度前往高鐵燈區視察整備狀況，交通部觀光署周永暉署長及周廷彰副署長亦專程參與。

現場數次測試主燈、視察數個燈區，務求盡善盡美；燈區設計師也介紹作品理念及發想。黃偉哲邀請海內外朋友，元宵節當天一早到台南高鐵燈區，上午觀賞蘭展，品嚐美食後，參加燈會開幕踩街，晚上迎接啟燈的歷史時刻！

黃偉哲強調，高鐵燈區在元宵節當天開燈後，勢必帶來大量的賞燈人潮，各單位務必加強宣導乘車接駁、周邊停車場、交通管制等交通措施。另外，也要強化場地環境清潔整理、賞燈動線、燈區作品維護、環境安全及服務設施等，以確保遊客絕佳賞燈品質。

黃偉哲提醒各局處，活動舉辦首重安全，應密集呼籲參觀民眾提前了解燈區內的交管措施、聽從交管引導人員的指揮。他也呼籲賞燈民眾，善加利用公共運具，如開車或騎車前往，出發前務必至「2024台灣燈會在台南」活動官網，查詢燈區周邊行駛、管制路線以及停車空間即時查詢等資訊。

台南市政府強調，高鐵燈區的交通接駁便利，搭雙鐵皆可抵達，高鐵公司及台鐵也因應燈會加開班次(高鐵資訊https://reurl.cc/OGDv99 ；台鐵資訊 https://reurl.cc/zlXYmp )。搭乘高鐵抵達的旅客，出站後步行5分鐘，即可抵達活動會場；搭乘台鐵的旅客，可由台鐵台南站轉乘沙崙線至台鐵沙崙站，出站後步行5分鐘，可抵達會場；搭乘客運的旅客，在台北、板橋及台中，皆有班次可到台南轉運站，依行程需求選擇適合的交通方式。

此外，燈會期間將提供「H31市府快線」及「R62平時快線」等兩條免費接駁車，週一到週四服務時間為13:00-24:00，週五到週日及國定假日服務時間為09:00-24:00，尖峰班距為2~5分鐘，離峰班距為10~20分鐘。台南市政府日前也宣布，週五至週日及國定假日再增開一條H7紫線(萬國通路停車場線)，服務時間為16:00-24:00，更多交通資訊，請上「2024台灣燈會在台南」官網https://2024taiwanlanternfestival.org/Traffic 查詢。

台南市政府表示，「安平燈區」及「高鐵燈區」兩個燈區面積相當大，一天絕對逛不完，加上當天同步開幕，位於後壁區台灣蘭花生物科技園區的「台灣國際蘭展」及歸仁區大台南會展中心的「世界蘭展」兩大展、鹽水區的「月津港燈節」及「鹽水蜂炮」、安南區的正統鹿耳門聖母廟元宵迓春牛…等，多場大型活動在台南繽紛亮相，歡迎國內外旅客多住幾天，慢慢看慢慢玩。

台南市政府特別呼籲，高鐵燈區目前仍為施工場域，各項作品均如火如荼進場微調施作中，部分燈飾作品及聲光展演，策展團隊正在進行最後調整，再次籲請民眾2/24元宵節正式開燈前，請勿前往參觀及拍照，避免影響燈區整體施工，並維護自身安全。更多【2024台灣燈會在台南】詳細資訊請參閱https://2024taiwanlanternfestival.org/