池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

▲由偵查隊及池上分駐所於20日晚間，先行前往各參與活動單位實施約制。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉玉清宮113年度「元宵擔飯傳濃情踩街祈福遶境活動」，即將於24日上午10時許熱鬧登場，活動分成2個階段進行，第一階10時起至17時止，以池上鄉外圍地區為主，第二階段18時起至23時止，以池上鄉市區為主，台東縣警察局關山警分局為確保遊行活動順利，兼顧圍觀民眾及廣大用路人安全，規劃詳盡交通疏導管制措施，請參加活動民眾遵守現場員警疏導指揮，另於20日由偵查隊及池上分駐所至各參加活動單位實施約制，以預防有心人士滋事，期讓活動圓滿落幕。

▲池上鄉113年元宵遶境路線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

池上鄉113年元宵擔飯傳濃情踩街祈福遶境活動，參加單位共計15個單位參加、遊行車輛約70餘輛，參加人數約千餘人，預計遶境隊伍將綿延逾1公里，活動第一階段：早上10時遶境車隊自玉清宮出發(中途不休息)，沿池上市區外圍，以車輛為主遶境，於17時最後抵達聖文殿，車輛停文田路，食用晚餐；第二階段是晚上6時(中途不休息)，由文田路轉臺20甲線過鐵路後改步行，步行遶境路線如下：東欣路→中山路→鄉公所→池上分駐所→右轉慶福路→右轉新生路→市場→右轉中東二路→右轉鐵花路→左轉中西三路→右轉中華路→左轉大同路→左轉文田路→菩提寺→左轉中西三路→左轉文化路→玉清宮(終點，預計23時)。

有鑑於夜間遊行活動均為池上市區重要道路，為避免影響往返台東與花蓮車輛行進，關山警察分局特別規劃一條「聯外道路」，以繞過遊行活動區域，避免影響遊行活動及造成車流堵塞，建議民眾經過池上地區請走忠孝路(池上外環)，惟南往北車輛請提早右轉松吉路再左轉新興路，最後右轉銜接忠孝路行駛，請民眾依交管指揮方向行進；另為避免有心人士滋事，關山警察分局採「事前勸導約制、事中處置蒐證、事後追究責任」原則處置，並由偵查隊及池上分駐所於20日晚間，先行前往各參與活動單位實施約制。

關山警察分局表示，嚴正聲明「法律無假期」，警察將全程蒐證，請勿心存僥倖，呼籲參加元宵遶境活動的民眾，務必遵守交通規則，以確保自己與其他用路人的安