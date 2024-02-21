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2024鹽水蜂炮將登場　黃偉哲：歡迎來台南慶元宵

▲「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，市長黃偉哲邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，市長黃偉哲邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的國際級民俗盛事「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，台南市長黃偉哲21日上午出席活動宣傳記者會，邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。

▲「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，市長黃偉哲邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長並與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進等共同走平安橋祈福，誠心祈求台南市運昌隆、台灣國泰民安。

黃偉哲表示，台南400系列最刺激的活動「鹽水蜂炮」歷史悠久，不但是重要民俗活動，也是台南文化的一部分，與台南民眾生活密不可分。民眾參與犁蜂炮，看熱鬧也要看門道，蜂炮代表了消災祈福的傳統習俗，更代表了鹽水人的熱情，邀情國內外民眾一同來鹽水體驗，也希望鹽水蜂炮越放越旺、台南市、台灣也越來越旺。

黃偉哲也特別叮囑，參加蜂炮的民眾一定要做好安全防護措施，注意自身安全，並強調活動期間市府將布署警力及消防人力維持交通及急救能量。黃偉哲說，每年蜂炮多少都會傳出有民眾受傷的情況，希望今年在更加嚴謹的規劃下沒有人受傷，但如果不幸受傷，現場工作人員務必即時提供必要急救。

鹽水武廟表示，今年鹽水蜂炮神轎遶境活動將於2/23、2/24登場，元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，民眾只要掃描QRCode，就能即時掌握不同路線神轎的位置，輕鬆參與熱鬧的遶境活動。

▲「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，市長黃偉哲邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年搭配龍年，以「祥龍獻瑞」為主題，打造精美花燈炮城，並邀請磐果舞團、台南市多所國中、小演出「大台南囝仔仙拚仙」，還推出「蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，活動精彩豐富。

鹽水武廟特別提醒，來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，在體驗犁蜂炮的過程，選擇有申請設置及檢查合格標誌的炮城，才能維護自身安全，並且也要和炮城保持5至10公尺的安全距離，讓炮炮都能順利發射、避免悶燒，才能玩得開心又安全。

▲「台南鹽水蜂炮」，23日將展開神轎遶境，24日元宵節當晚4座主炮城在鹽水國中操場施放蜂炮，市長黃偉哲邀請國內外朋友元宵節一起來鹽水，體驗刺激有趣的鹽水蜂炮民俗文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日宣傳記者會，包括立法委員王定宇，以及市議員李宗翰、蔡育輝、沈家鳳皆出席共襄盛舉。

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