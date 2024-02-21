恆春文化中心驚見「國王的馬桶」　網友虧：藝術成分太高！

▲恆春文化中心廁所，從外可清楚看見裡面馬桶 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

即將完工的屏東縣恆春文化中心，有一處公廁馬桶旁邊就是落地窗，而從落地窗外的停車格，可以清楚看到裡面明亮的馬桶，鎮民po網貼文稱是「國王的廁所」、「藝術成份太高」，引來網友討論；屏東縣政府文化處表示，工程尚未完成，許多細節仍在變更調整，未來不用擔心上廁所春光外洩情事。

屏東縣恆春文化中於2021年11月動工，第一階段民謠館工程獲中央前瞻基礎建設經費1億5700萬元補助，為地下一層地上三層樓建築物，內部空間主要規劃為民謠展示空間、聲音博物館、民謠傳習教室、及圖書閱覽空間等，預計最近竣工；另劇場館興建經費約5.9億，也已完成設計，為地下一層地上五層建物，規劃有670席座位演藝廳、200席視聽會議室、以及相關演出排練空間；且包含餐廳、商場等商業服務空間。

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但最近有鎮民到附近運動散步，竟發現從停車場就可以直接透過窗戶看到親子馬桶，質疑雖然是文化中心，這樣設計太前衛，「恐怕民眾還沒辦法接受」並拍照po文，引來網友討論。

對此，屏東縣政府文化處解釋，恆春文化中心建築近幾個月就會完工，但仍有許多內部設計及規劃要變更，這個廁所位置及對外窗設計也是需要調整的區域，民眾看到的仍是半成品，未來整個文化中心絕對會讓當地居民引以為傲，不用擔心上廁所會被外面看光光情事。