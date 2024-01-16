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社會 社會焦點 保障人權

人妻揭閨蜜遭偷拍「就在我家廁所」　夫：監控防孩子玩馬桶水

▲陳姓男子前年與女友在摩鐵約會，進行性行為時卻從後面偷拍全裸影片，事後2人為此撕破臉。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲人妻在丈夫電腦中，發現閨蜜上廁所遭偷拍的影片。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名人妻去年在吳姓丈夫的電腦裡，看到閨蜜和男友來家裡作客時上廁所的偷拍畫面，人妻馬上轉告閨蜜，閨蜜和男友得知後，堅決控告吳男偷拍，並且認為吳妻事先知情，也是共犯，吳男坦承因為擔心小孩子偷玩馬桶水，所以在浴室裝監視器。台北地檢署依妨害秘密罪起訴吳男，吳妻因涉案罪嫌不足，獲處分不起訴。

據了解，吳男夫妻與遭偷拍的這對男女朋友原本交情不錯，夫妻倆常邀請被害人到家中作客，直到2023年間，吳妻無意間發現丈夫的行動電腦裡，有些奇怪的影音檔案，打開一看，赫然發現場景是自家浴室，閨蜜與男友分別進去上廁所的畫面都被拍下存檔。

吳妻馬上把自己丈夫偷拍的事情告訴閨蜜，閨蜜看到轉傳影片，氣得帶男友一起到吳家興師問罪，錄下吳男當場認錯的畫面後提告，檢警獲報前往搜索保全證據時，發現吳男已經把筆電內檔案都刪除，無法確認實際遭偷拍的受害人數。

不過因為被害人事先已取得影像，加上吳男承認在孩子還小的時候，就因為怕孩子跑到浴室偷玩馬桶內的水，所以裝攝影機監控，後來一直沒拆除，所以儘管影片沒有拍到被害人的臉部，但被害人一眼就能認出是自己的穿著打扮，認定吳男總共偷拍妻子閨蜜2次如廁，閨蜜的男友也被偷拍了1次。

因被害人質疑吳妻也是偷拍共犯，不願意原諒偷拍行為，檢察官綜合相關事證後，依妨害秘密罪起訴吳男，一開始提醒閨蜜遭偷拍的吳妻，因無證據證明事先知情，犯罪嫌疑不足，獲得不起訴處分。

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