蹲式馬桶愈來愈少…他困惑問「明明好整理又衛生」　過來人曝原因

▲現在的蹲式馬桶愈來愈少，不少公廁、公司改用坐式馬桶。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



網搜小組／柯振中報導

蹲式馬桶與坐式馬桶各有好處，2種款式都有人喜愛。不過，一名男子發現，以前隨處可見蹲式馬桶，現在卻愈來愈少看到，讓他感到十分好奇，蹲式馬桶為何會式微，貼文發布以後，引起許多討論。

這名男子在PTT上表示，他以前念書、到外島當兵時，廁所採用的都是蹲式馬桶，這種馬桶除了好整理、衛生以外，還不用與上一位使用者間接接觸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，隨著時代變化，如今的蹲式馬桶愈來愈少，無論是住宅、公司或是公共廁所，幾乎都是採用坐式馬桶，讓他感到十分好奇，為何蹲式馬桶會逐漸式微。

▼男子十分好奇，過去蹲式馬桶隨處可見，為何會愈來愈式微。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



貼文掀起許多討論，不少使用者透露，蹲式馬桶有許多壞處，「蹲式有辦法蹲半小時嗎」、「很多人瞄不準洞」、「大個便像在練深蹲，腰痠死」、「人老了蹲不下去」、「公廁一堆賽低滾就到處亂噴，超噁」、「因為現在都有附酒精擦坐墊了」、「很考驗腿力不好的，蹲一個起不來就糟糕了。」

不過，也有人認為，蹲式馬桶能夠模擬自然蹲姿，比較符合生理結構，能夠幫助排便順暢，且清潔上十分容易，雖然確實會有腿痠的困擾，不過這是缺乏運動所導致，不該認為這是蹲式馬桶的壞處。