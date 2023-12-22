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社會 社會焦點 保障人權

剪斷命根沖馬桶！怨男友偷吃　狠女泡麵下藥行兇判刑定讞

▲▼有醫師指出，健身恐怕使陰莖暫時縮小。（圖／取自Pixabay）

▲恐怖女友剪斷男友的命根沖馬桶，此為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣一名越南籍女華僑，因懷疑黃姓同居男友與人曖昧，竟在黃男的泡麵中，加入5顆安眠藥，迷昏黃男後，再持料理大剪刀將其生殖器剪下剩1.5公分，丟進馬桶沖掉，隨後再前往警局自首。最高法院審理後，將女子判刑5年定讞。

判決指出，本案發生於2021年3月30日，女子因懷疑男友，在晚間8點左右，先泡了一碗泡麵，並將5顆含有佐沛眠成份之膜衣錠安眠藥磨成粉後，摻入麵食烹煮。當晚11點，女子確認男友已經熟睡，就拿出大剪刀，狠心剪斷男友的命根，丟入馬桶沖掉；女子隨即跑到便利商店，請店員叫計程車到派出所自首。至於男子送醫急救後，生殖器剪下剩1.5公分長，已經失去使人受孕的生殖功能。

檢警偵辦時，女子供稱，早就懷疑黃男外面有女人，案發前兩天，她與黃男一同開車外出，她下車時故意將手機留在車內，並開啟錄音功能，結果果然錄到黃男與其他女子講電話的錄音檔案。女子說，「我聽完整個人都崩潰，他欺騙我，而且不承認。我很悶，心很痛，整個人沒有力氣。我找機會跟他溝通，希望他承認，他就是不承認 ，他不太想要講下去，我心裡很氣。」最後才會預謀犯案，檢警因此依照重傷害罪嫌對女子提起公訴。

一審法院審理後，引用西班牙作家愛德華‧因凡特，論述德國哲學家尼采愛慕女詩人莎樂美失敗時，對分手情傷解釋為「仇恨不是罪過，也並非不道德」、「不要壓抑痛苦，接受它...但不要忘記把它變成一股能讓你生命更有深度的力量」。一審將行兇的女子判刑5年。案經上訴，台中高分院二審審理後駁回上訴，維持5年的刑期。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴，全案定讞。

▼女子重傷害罪判刑定讞。（圖／ETtoday資料照）

▲恐怖女友剪斷男友命根。（圖／ETtoday資料照）

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