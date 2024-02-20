深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市深坑區晚間傳出有多位民眾報案，聞到不明燒焦味，甚至擴大到台北市文山區、大安區、中正區都出現災情，引發民怨。對此，新北市環保局表示，經分析鄰近微型感測器發現，下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示火警濃煙已影響周遭空氣品質，呼籲鄰近區域及下風處民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在今下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；新北市消防局表示，該火警已處理，鄰近區域及下風處的景美、新店、永和等地區民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

環保局表示，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

環保局表示，火勢受到控制後，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，不至於到不能出門、影響生活的程度，但建議避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

至於是否涉及違反法令部分，環保局也說，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及「空氣汙染防制法」第32條管理不當產生自燃致產生異味汙染物，如有違反法令，則後將依法告發處分。

