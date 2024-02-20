　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市深坑區晚間傳出有多位民眾報案，聞到不明燒焦味，甚至擴大到台北市文山區、大安區、中正區都出現災情，引發民怨。對此，新北市環保局表示，經分析鄰近微型感測器發現，下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示火警濃煙已影響周遭空氣品質，呼籲鄰近區域及下風處民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

北深路三段東南科大旁連棟式倉庫在今下午2時許發生火警，由於現場堆放許多紙箱及雜物，火勢猛烈還延燒至隔壁2間工廠；新北市消防局表示，該火警已處理，鄰近區域及下風處的景美、新店、永和等地區民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

環保局表示，經分析鄰近微型感測器，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀汙染物濃度偏高，濃度介於50至60ug/m3，顯示現場火警濃煙已影響周遭空氣品質，因當下為東風，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

環保局表示，火勢受到控制後，空氣品質持續改善中，但仍建議周遭及下風處民眾暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，不至於到不能出門、影響生活的程度，但建議避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

至於是否涉及違反法令部分，環保局也說，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及「空氣汙染防制法」第32條管理不當產生自燃致產生異味汙染物，如有違反法令，則後將依法告發處分。
 

ET快訊
雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了
陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

88槍擊案宣判！台南藍軍感謝司法還國民黨清白　要賴清德道歉

分析／議事攻防大戰！立法院開議首日　藍綠白吵成一團為哪樁？

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

高雄女大生車禍+熱心女騎士指揮交通

立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

國民黨團杯葛陳建仁施政報告！黃捷、徐巧芯對嗆　藍綠爆39分鐘衝突

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

拒絕梳毛！貴賓狗耍狠雌牙　聽阿祖讚「好帥」秒接受XD

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝關鍵：主權宣示的政治問題

88槍擊案宣判！台南藍軍感謝司法還國民黨清白　要賴清德道歉

分析／議事攻防大戰！立法院開議首日　藍綠白吵成一團為哪樁？

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

好萊塢御用日本武士！真田廣之被讚「凱旋歸國」　感嘆：人類都沒改變

紀念母語日　李啟維：保護母語刻不容緩

用鍋具為地球加分　瑞康屋創辦人蔡蕙玲親揭品牌永續哲學

快訊／00:08台灣東部海域規模4.9「極淺層地震」　最大震度1級

到書展喝咖啡、吃早餐！5出版社打造小確幸角落「待在這裡也不錯」

保時捷新帕拉梅拉推「雙插電油電動力」！最大馬力上看544匹

網紅假冒《奧本海默》演員！「英國奧斯卡」跟著上台　還站C位領獎

林嘉慧／整理人生就是創新學習

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

岳母控「美女議員」戴湘儀介入家庭　蔣欣璋駁斥：家家有本難念的經

楊寶楨哽咽崩潰　黃暐瀚一看：這很怪

快訊／臉書遭人留言「跟別人老公出遊？」　戴湘儀急澄清：皆非事實

民眾黨團30分鐘前才發通知　柯建銘：太離譜了

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

深坑火警釀北市居民也聞到臭味！　新北環保局：濃煙影響周遭空品

黃國昌首次主持政黨協商　就因民進黨缺席而協商不成

即／范姜泰基接任桃市客家局長

被批亂演一通！黃：情緒性用語無意義

幕後／國民黨3小時內提案又撤案　關鍵轉折曝：避免協商冷凍期

孫大千聲援謝國樑拋4問　為何基隆最精華的東岸廣場被林右昌搞成大雜燴？

88槍擊案宣判台南藍軍感謝司法還國民黨清白

王美花：若無撥補or漲電價　台電年底有財務危機

國台辦稱金廈非禁限制水域　江啟臣曝其中關鍵

更多熱門

相關新聞

2萬株杜鵑齊綻放　萬金杜鵑花展2／22登場

2萬株杜鵑齊綻放　萬金杜鵑花展2／22登場

2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，新北市政府農業局以培育杜鵑的溫室為布展主體，邀請12位各界設計師與花農合作，打造出2萬株杜鵑花海，傳遞萬金杜鵑之美。

新北攜手台鐵帶你認識天燈故鄉

新北攜手台鐵帶你認識天燈故鄉

響應世界母語日　新北市圖邀親子共讀學母語

響應世界母語日　新北市圖邀親子共讀學母語

台中房價新北化　業者：盼豪宅標準全國統一

台中房價新北化　業者：盼豪宅標準全國統一

永續方舟館推動台東環境發展

永續方舟館推動台東環境發展

關鍵字：

深坑火警新北環保局空品

讀者迴響

熱門新聞

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

快訊／大樂透頭獎槓龜！春節加碼21人成百萬富翁

29歲癌末女辦「生前葬禮」　10天後安詳離世

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

深坑大火濃臭圍雙北　新北環保局給解答

南投員警上山打獵遭射殺　兇手抓到了

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

主人搬到國外棄養貓　牠難過哭了

10歲童遭煙火炸腦慘死！爸崩潰發文尋兇

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面