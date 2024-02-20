　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

記者林名揚、閔文昱／金門報導 

大陸一艘「3無快艇」日前非法闖入海域捕魚，逃緝時翻覆釀成2名陸籍船員死亡，事後金門地檢署證實，海巡署在驅離、大陸船隻翻覆時「並無錄影紀錄」，引發外界質疑。對此，海巡署今（20日）說明影片問題，並呼籲社會各界相信台灣的司法調查。

針對執法過程未能蒐證錄影，海巡署20日晚間表示，由於海巡署 CP-1051 艇未配備全船監視系統，執勤時必須有賴海巡人員以各級艦船艇配備的手持式攝影器材進行蒐證，而該蒐證器材置於駕艙，遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用蒐證。

▲▼陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

海巡署還原過程，2月14 日取締大陸籍快艇翻覆救援案時，船上共有4名海巡人員，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證

由於本次執法過程中未能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑。艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，但不影響事實真相之始末。

▲▼陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署強調，能深切體認死者家屬的傷痛，也將全力協助家屬處理後續事宜。在家屬抵達金門處理後事時，隨即向家屬完整說明相關案情；另案發後，海巡署也秉持不偏不倚、勿枉勿縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘(相)驗程序，「海巡署相關作為，即希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。」

海巡署呼籲，台灣是一個高度法治國家，有完整之司法體制，也相信司法機關的調查程序必定可還原事實，「期盼社會各界相信台灣的司法調查。」

▼死者家屬抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼中國大陸快艇翻覆2死，死者家屬抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了
陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事
快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客怒吼：我要回家
南投警打獵遭射殺！兇手竟是同行友人
快訊／連2震！22:18東部海域規模5「極淺層地震」　最大震

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

檢方證實「海巡署無錄影紀錄」！陸快艇翻覆2死　不排除解剖查死因

女房東帶看房子　竟遭房客「持剪刀抵脖子」性侵：給我一次

快訊／基隆驚傳路倒命案　男送醫死亡

快訊／去年也燒！嘉義市垃圾山「起火燃燒」大量濃煙沖天

2陸籍漁工身亡「家屬拒火化」！崩潰落淚喊：人走了我們怎麼辦？

抓到了！養豬場偷埋暗管亂排廢水　高市府出手最高開罰2千萬

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

帶鸚鵡上車狂叫司機傻眼　她拿出玩偶：是腹語啦！

史上最亂頒獎典禮！搖滾區還有屎　aespa、ATEEZ嚇壞…起身忙管秩序

雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

檢方證實「海巡署無錄影紀錄」！陸快艇翻覆2死　不排除解剖查死因

女房東帶看房子　竟遭房客「持剪刀抵脖子」性侵：給我一次

快訊／基隆驚傳路倒命案　男送醫死亡

快訊／去年也燒！嘉義市垃圾山「起火燃燒」大量濃煙沖天

2陸籍漁工身亡「家屬拒火化」！崩潰落淚喊：人走了我們怎麼辦？

抓到了！養豬場偷埋暗管亂排廢水　高市府出手最高開罰2千萬

雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

響應2／21世界母語日　新北市圖邀親子共讀學母語

才說唐西奇很糟糕　MVP約基奇：他在獨行俠若不開心可來金塊

快訊／22:57台灣東部海域規模5.6地震　最大震度2級

榊英雄涉「準強姦罪」遭逮捕！　2年前被4女星控性侵下場淒慘

陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

燒到蝦味先！檢出有毒蘇丹色素　彰化緊急清查下架1萬787包

快訊／霧鎖金門「航班大亂」　旅客包圍地勤怒吼：我要回家

G-SHOCK引領綠色時尚　錶帶亮麗色彩源自廢棄食材

南投員警休假上山打獵遭射殺！兇手抓到了　竟是同行友人

貓準備抓魚轉頭見人類　嚇到拔腿狂奔狼狽逃跑

社會熱門新聞

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

即／宜蘭縣員山鄉民代表會主席驚傳猝逝！享壽64歲

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

肥大叔員旅遭撞釀1死7傷　女導遊左腿截肢

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

關鍵畫面曝！女大生突「往左倒」慘遭輾斃

女大生自摔遭輾斃　貨車司機回應了

科技大廠處長壞壞片外流！他傻眼：人氣直線上升

更多熱門

相關新聞

中國海警海監公務船動作連連　金廈海域情勢緊張

中國海警海監公務船動作連連　金廈海域情勢緊張

2月19日16時47分，海巡署第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現兩艘隸屬中國人民武裝警察部隊海警總隊（簡稱：中國海警局）的海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，兩艘海警船靠登檢台灣「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往監控。

馬振坤：中共落實推進「台海內海化」

馬振坤：中共落實推進「台海內海化」

陸快艇2倖存船員今返鄉　陸方拒簽遣返證書

陸快艇2倖存船員今返鄉　陸方拒簽遣返證書

陸海監船再闖金門禁限制海域　海巡艇伴航驅離

陸海監船再闖金門禁限制海域　海巡艇伴航驅離

陸海警強登金門觀光船　民進黨團批：得寸進尺

陸海警強登金門觀光船　民進黨團批：得寸進尺

關鍵字：

台灣海巡署大陸釣魚船事故

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面