陸快艇翻覆2死「5分鐘過程曝」！海巡親揭沒錄影原因：不影響事實

記者林名揚、閔文昱／金門報導

大陸一艘「3無快艇」日前非法闖入海域捕魚，逃緝時翻覆釀成2名陸籍船員死亡，事後金門地檢署證實，海巡署在驅離、大陸船隻翻覆時「並無錄影紀錄」，引發外界質疑。對此，海巡署今（20日）說明影片問題，並呼籲社會各界相信台灣的司法調查。

針對執法過程未能蒐證錄影，海巡署20日晚間表示，由於海巡署 CP-1051 艇未配備全船監視系統，執勤時必須有賴海巡人員以各級艦船艇配備的手持式攝影器材進行蒐證，而該蒐證器材置於駕艙，遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用蒐證。

▲陸籍快艇翻覆，2漁民溺斃。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

海巡署還原過程，2月14 日取締大陸籍快艇翻覆救援案時，船上共有4名海巡人員，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證。

由於本次執法過程中未能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑。艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，但不影響事實真相之始末。

海巡署強調，能深切體認死者家屬的傷痛，也將全力協助家屬處理後續事宜。在家屬抵達金門處理後事時，隨即向家屬完整說明相關案情；另案發後，海巡署也秉持不偏不倚、勿枉勿縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘(相)驗程序，「海巡署相關作為，即希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。」

海巡署呼籲，台灣是一個高度法治國家，有完整之司法體制，也相信司法機關的調查程序必定可還原事實，「期盼社會各界相信台灣的司法調查。」

▼死者家屬抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）