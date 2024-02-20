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社會 社會焦點 保障人權

小心擦槍走火！中國海警海監公務船動作連連　金廈海域情勢緊張

記者張君豪／台北報導

2月19日16時47分，海巡署第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現，兩艘隸屬中國人民武裝警察部隊海警總隊（簡稱：中國海警局）的海警船出現在大金門烏沙角西北方2.8浬，並船靠登檢台灣「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往監控。

▲▼海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，造成2人死亡的憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

海巡署表示：陸方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名後，於17時19分離船。當時金廈遊輪船上有台籍11名船員及23名乘客，當時從金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向大陸地區。

▲中國海監船20日上午擅闖金門禁限制海域，海巡署派船出海監控、雙方對峙約65分鐘。（圖／翻攝網路）
▲中國海監船20日上午擅闖金門禁限制海域，海巡署派船出海監控、雙方對峙約65分鐘。（圖／翻攝網路）

海巡署當時派遣海巡10039艇在17時33分趕抵現場後，與金廈遊輪通聯掌握狀況，稍後伴航該遊輪返回水頭港。無獨有偶，20日上午9時5分、一艘隸屬中國海洋局海監總隊（簡稱；中國海監）的8029海監船駛入金門禁限制水域，海巡署派遣海巡艇3556前往監控，並透過無線電和廣撥器持續向越界的中國海監船喊話，要求陸方未經許可，不得航入金門禁限制水域，雙方對峙到10時05分，中國海監船才駛離金門禁限制水域，海巡署船艦持續監控。

中國連續兩天動員海警局、海監總隊的公務船越界駛入金門禁限制海域，甚至登入台籍郵輪登檢我國船員及民眾「宣示中國治權」，「無視台方劃定的禁限制海域」企圖明顯，台灣包含海委會及海巡署如何回應，以宣示維護台灣近海主權及民船航行安全，有待後續觀察。

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