金門事件衝擊我方台海管轄權　馬振坤：中共落實推進台海內海化

▲大陸海警登上金門遊船 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者任以芳／台北報導

大陸漁船翻覆2死案，讓兩岸緊張情勢升高，國防大學政院中共軍事事務所教授馬振坤今（20）日分析，從去年開始中共開始「片面」推行「台海內海化」，擴張落實台海主權。因此，這起事件對大陸來說是天上掉下的禮物，未來以「軍警民」三合一方式，維護海上維權機制，去覆蓋對我方管轄權，力爭主權。

「我總統大選後中共因應作為暨認知戰之演變與影響」論壇今下午在台大校友會舉行，探討選後兩岸局勢。出席發言教授學者依序是，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、淡江大學戰略所助理教授馬準威、國防大學政院中共軍事事務所教授馬振坤、政治大學政治系教授兼國關中心主任寇健文等。

金門大陸漁船翻覆案成為全場討論焦點，首先重新檢視大陸官方態度與應對手段，事發當晚大陸國台辦發聲明強率譴責我方。緊接17日再發聲明，強調根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。隔天18日大陸海警局立刻表態，福建海警局將加強海上「常態化」執法，維護漁民生命財產安全，大陸海警於19日登檢金廈郵輪，大陸海監船今20日上午也進入禁限制水域。

▲ 馬振坤分析，大陸漁船翻覆事件是讓中共更近一步推行「台海內海化」 。（圖／記者任以芳攝）

針對大陸一連串回應手段，國防大學政院中共軍事事務所教授馬振坤從時間序來分析，2016年開始解放軍各種靠近還海方式巡邏，目的是彰顯在台海區域主張自己的主權，直到裴洛西訪台後，給了大陸方面更近一步空間，直接否定過去兩岸對海峽中線存在的默契，並且從去年開始片面推行「台海內海化」。

馬振坤指出，「去年4月中共在台海實施常態性戰略情緒。」福建海事局宣佈聯合擴大巡查範圍，在台海區域建立台海新常態，否定海峽中線，落實管轄，目的就是推動「台海內海化」。

大陸逐步推進之下，目前第一階段是主張主權，第二步是落實管轄權，至於如何落實？馬振坤表示，這次大陸海警出動就是擴大落實「台海內海化」。

他分析，首先是海軍第一線擴張，力爭主權。接下來就是佔地盤，由海警鞏固負責落實管轄權，最後是海上民兵充實「屯邊」，達到「軍警民」三合一的海上維權機制。

去年4月蔡英文總統訪美之後，馬振坤指出，解放軍海軍開始部署第一線兵力，推進到台灣東部太平洋的海域，事實上就是「片面」逐步推動「台海內海化」，加上金門這起事件，「對於大陸來說是『天上掉下來的禮物』。」

▲大陸海警登船用意，擴張落實覆蓋我方管轄權 。（圖／記者陳宏瑞攝）

馬振坤也提醒，未來要嚴防中共海警在520之前擴張管轄權的行使範圍，包括越過海峽中線等，「對中共來講，金門馬祖不是在中國大陸領海之內，而是在中國大陸內水。」

是否擦槍走火？馬振坤認為，「大陸海警登上金門遊船，對於台灣遊客會非常客氣，不會有任何的騷擾，因為只是要去凸顯出管轄權，展現完全保障台灣民眾生命財產安全。」

最後，馬振坤表示，未來以中共角度來看，不存在法律上的兩岸管轄權競合，「而是用他的管轄權的擴張，去覆蓋掉我們管轄權的範圍，借此來否定我們的管轄權。」基本上，不至於用軍事衝突的方式去落實，大陸立場還是以和平統一為目標。