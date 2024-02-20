陸海監船再闖金門禁限制海域！王鴻薇PO臉書揭露　海巡署回應了

▲藍委王鴻薇臉書揭露大陸海監船擅闖金門禁限制海域，海巡署證實。（圖／翻攝網路）



記者張君豪／台北報導

國民黨籍立委王鴻薇20日下午透過臉書發文點出廈門金門海域的緊張情勢：「中國海監船進入禁限制水域，為何不敢公布。」王鴻薇發文指出，今天早上9點10分，中國大陸海監船8029進入金門禁限制水域，稍早辦公室向海委會求證，海委會也證實，表示海巡雷達搜尋到後，海巡艇出動和大陸海監船對峙。

王鴻薇發文質疑，「這件影響我國國安的事件，目前海委會、海巡網站都還沒公布相關資訊，這難道是政府要粉飾太平、掩蓋人民知的資訊嗎？」對於王鴻薇的質疑，海巡署下午緊急回應，說明陸船闖入金門禁限制海域始末。

海巡署指出，2月20日9時，海巡署第十二金門巡防區於以雷達鎖定「中國海監8029」將進入我方水域，並於0905時航入金門水域，即調派海巡3556艇前往查處。

海巡署3556艇抵達現場，立即以無線電及艇外廣播器告知未經許可不得航入禁限制水域，並持續在旁伴航驅離。雙方僵持在金門禁限制水域，由海巡艇伴航持續監控闖入禁限制海域的大陸海監船，1005時，「中國海監8029」航出金門限制水域，持續往西北方航行，3556艇持續於附近海域巡弋。

海巡署持續運用雷達、守望及巡邏三道監偵幕，全面掌握周遭海域目標動態，機動調整勤務因應，以確保金門海域和諧及安全。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」 超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭 「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊 目前部分尋回

