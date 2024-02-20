陸海警強登金門觀光船　民進黨團批得寸進尺：企圖藉此模糊台灣主權

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國海警日前才宣布，將在金廈海域展開常態化執法巡查行動，昨就找金門觀光船開刀，上船登檢超過半小時，引發輿論譁然。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（20日）痛批，中國藉此模糊台灣主權的野心斧鑿斑斑，「如果他們得寸的時候，我們不加以反制，他們就會進尺」；民進黨立委許智傑也批評，「登上我們金門的遊艇，這真的是太誇張了！」

吳思瑤今天上午在立法院會前接受媒體聯訪時表示，針對日前陸籍非法捕撈漁船不幸翻覆，造成2人往生的事件，民進黨團再次表達遺憾，也希望未來不要有類似情事發生，也希望中國好好約束自己的漁民，不要再越界捕撈、侵犯台灣的海域管轄權。

吳思瑤強調，從這個過程當中也清楚看到，海巡相關單位全力協助家屬來到台灣接回遺體，以及進行其他所有該進行的事項。她說，「我們是百分之百的釋出善意」。

對於中國海警19日強登金門觀光船一事，吳思瑤也說，這件事情非常清楚，中國步步進逼，「如果他們得寸的時候，我們不加以反制，他們就會進尺」；中國試圖藉此模糊台灣禁限制水域的認定，模糊台灣的主權和管轄權，這是中國野心斧鑿斑斑、司馬昭之心路人皆知。

吳思瑤說，海巡基於國人與漁民的安全要求，加強在海上的查緝作業，所以中方應當要制止、要求他們的漁民不要再越界捕撈，這才是正辦，民進黨團不樂見中國一再用法律戰的方式，模糊台灣的管轄權，作為有為有守的政府，「我們不容看到中國片面的於取予求，片面的得寸進尺」。

許智傑上午接受媒體聯訪時也說，「大陸登上我們金門的遊艇，這真的是太誇張了！」他說，顯然陸方是故意的，但他希望兩岸的關係未來可以有更多的溝通，中國也不要有這樣子惡意的行為，應該朝減緩兩岸衝突的方向共同努力。