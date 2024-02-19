網紅海底撈拍「DIY」謎片！水果摩擦下面狂舔　3男1女被逮捕

▲網美海底撈包廂拍不雅片。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸一名網紅女主播「安琪兒」日前到一家海底撈拍攝情色影片，還用筷子夾火龍果摩擦下體，引發爭議。2月16日，海底撈證實已報警處置。19日，當地警方通報，已刑拘4人。

據《時間視頻》報導，該名網紅為在廣東廣州芳村爆紅的「安琪兒」，日前去海底撈包廂用餐，結果卻用餐具做出不雅行為，並拍下影片。

畫面顯示，長髮飄飄的「安琪兒」脫掉外套後，裡面穿了一套紅色性感肚兜，然後拿起筷子夾起火龍果並拿到下體摩擦，接著吐舌舔拭。

影片流出後，引發大批民眾不滿，紛紛在海底撈該分店留言稱，「竟讓一隻X婆在你們店拍攝不堪入目的視頻（影片）和照片，甚至把餐具放在隱私部位？！！！請問，你們怎麼讓我們能放心去消費」、「誰會願意再光顧」。

此前，海底撈官方回應稱，已經報警處理，門市一直嚴格執行清潔消毒，會保障顧客用餐的安全。

廣州市公安局荔灣區分局2月19日發布通報稱，2024年2月14日下午，廣州荔灣警方接到某餐飲店負責人報警，稱有一名女子在其店內拍攝不雅影片，並在網上傳播。接報後，荔灣警方迅速核實相關情況，依法傳喚相關人員到公安機關接受調查。

通報稱，經查，曾某（女，40歲）為博取網路關注，於2月12日17時許在花地大道某餐飲店包廂內用餐期間，拍攝低俗影片，並通過網路將影片發給陳某（男，35歲）等人。陳某為吸引流量，達到帶貨牟利的目的，將該影片再次傳播擴散，造成不良社會影響。經公安機關進一步調查，發現曾某、陳某和朱某（男，37歲）、冼某（男，31歲）等4人還拍攝多部淫穢影片及圖片，並通過網路傳播，造成惡劣社會影響。目前，公安機關已立案開展偵查，以涉嫌傳播淫穢物品罪依法對曾某等4人予以刑事拘留。