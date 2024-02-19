柬國監獄「缺水缺電缺食物」晚安小雞慘了！網曝1方法：能平安回國

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，判處2年。（圖／翻攝自Facebook／dap-news）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」日前因闖柬埔寨拍攝詐騙影片造假，遭當地警方火速逮捕並判刑2年，西港省監獄內部的照片也曝光，有網友表示，聽說柬埔寨監獄環境非常惡劣，看起來不太妙，好奇他們能夠順利平安回到台灣嗎？貼文掀起熱論，就有網友指出，只要錢給夠多，有機會順利平安回台灣。

有網友在PTT發文，「大家覺得晚安小雞有辦法平安回台灣嗎？」晚安小雞被柬埔寨當局判2年，聽說柬國的監獄很可怕，環境非常惡劣，缺乏乾淨的水源和食物，環境不通風，缺電缺醫療，「而且連柬埔寨前總理都堅持要他們關好關滿，看起來不太妙，大家覺得晚安小雞服刑完畢以後，還可以平安回台灣繼續開直播嗎？」

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貼文一出，網友認為情況不妙，「這種真的不用回來」、「準備左右為男了」、「應該會在柬埔寨變昇天的小雞」、「很好阿，就該這樣，台灣監獄真的太爽」、「搞事的當下就要考慮後果了」、「有什麼好同情的」、「被台灣的言論自由寵壞了」。

▲柬埔寨監獄內部。（圖／CC-BY-NC-ND / ICRC / T. Tuitiengsat）

也有網友指出，如果給高額的費用，或許可以去好一點的監獄，「柬埔寨有錢就可以去商業監獄」、「也許重金賄賂可以稍微好過一點吧」、「應該可以付費去豪華監獄吧」、「只要錢砸下去，很多問題都不是問題」。

事實上，臉書粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」貼出多張柬埔寨監獄的照片，環境相當惡劣，電力不穩、人滿為患、水質差、9成人有皮膚病、傳染病一大堆、沒有像樣的烹飪廚房、主食是雞吃的稻殼等等。粉專也建議，台灣當局以及2人的家屬，可以籌錢定期繳交給柬國，讓2人可以去2019年才啟用的五星級監獄，「才可能讓兩位順利平安的期滿畢業」。