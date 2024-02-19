　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸千萬網紅「@Thurman貓一杯」近日發布影片稱，在巴黎一飯店內，服務員遞給她兩本遺留在廁所內的國小一年級寒假作業。該網紅稱，要將其帶回國物歸原主，事件引起熱議，並衝上熱搜。該網紅社交平台粉絲量達1866餘萬。

據《封面新聞》報導，該網紅發布的影片顯示，寒假作業一筆未動，封頁內寫有「失主」的詳細學校、一年級八班和姓名秦朗。

▲▼小學生寒假作業丟巴黎！千萬網紅「幫帶回國」。（圖／翻攝自影片）

▲千萬網紅幫帶回國。（圖／翻攝自影片）

「國小生弄丟寒暑假作業」已然成為互聯網的一個梗，網友紛紛想要尋得失主，稱馬上開學了，「不能耽誤孩子寫作業」。在網紅發布的影片留言區中，亦有人好奇讀一年級的孩子為何到巴黎遊玩時，會把兩本作業本弄丟在廁所。

在留言區，一名ip顯示在江蘇，自稱家屬的網友留言，稱這名小朋友是他的外甥，就讀於西場小學一年八班，此留言按讚數達到22萬。

該網友發布影片回應，自己的姊姊並不知道此事，他還到書店為外甥購買了新的寒假作業送過去，並就此事開了一場直播。隨後「丟寒假作業的秦朗家人回應」再次衝上熱搜。

據《北京青年報》報導，2月18日，江蘇海安西場小學工作人員回應，沒有叫秦朗的學生，而且一年級只有4個班。眾多網友質疑「貓一杯」擺拍，並湧入秦朗舅舅的直播間質問，他回懟網友，稱自己是「蹭流量的」，歡迎大家「舉報」。

另據《九派新聞》，江蘇省西場小學一名工作人員回應稱，已經關注到此事，其並非本校的學生，學校並無一年級八班，校內確實有一個叫秦朗的孩子，但並非一年級的學生。

通過搜尋發現，除了江蘇外，在河南洛陽、廣西北海也分別有叫「西場小學」的學校。

廣西北海西場小學工作人員回應，未聽說過此事，應該沒有這回事。河南洛陽西場小學工作人員稱，經詢問，學校並無這個孩子。

當事網紅與自稱孩子舅舅的網友對此均未回應。

ET快訊
快訊／柬埔寨總理震怒首發聲！　晚安小雞鬧大了
高雄「真帝王行人」故意卡馬路！連公車也擋
LIVE／床戰169正妹是男的！嫖客吐了　波霸杯富商砸上億追
快訊／韓國瑜協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論
iPhone摺疊機喊卡！　2台廠雙摜跌停
今年要退休　南投警疑「被誤認為獵物」擊斃
大姑過完年「討8900年夜飯」4人均攤　人妻嗆笑死！全場逆風
車突停承德路　副駕正妹頭趴他腿上
史上最亂頒獎典禮！台下群架「搖滾區還有屎」粉絲崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

春節143.6萬旅客訪港　回到2018年水準

當小三被街拍一戰成名！「石油姐」轉身變網紅…直播賣貨遭圍剿

破歷史紀錄！新疆最低溫「-52.3℃」　冬夏最大溫差超過100℃

陸公安部長晤美國土安全部長　促美方停止無端滋擾盤查中國留學生

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

超強沙塵暴襲擊新疆！天空「染成紅色」4.2萬人受困

10歲童大年初三遭「沖天炮插頭部」！後腦杓炸開噴血倒地亡

老嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬告旅行社求償66萬…結果失望了

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

UNIQ金聖柱直播意外爆隱婚生子！　李汶翰語音「兒子沒睡？」他秒變臉

小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

春節143.6萬旅客訪港　回到2018年水準

當小三被街拍一戰成名！「石油姐」轉身變網紅…直播賣貨遭圍剿

破歷史紀錄！新疆最低溫「-52.3℃」　冬夏最大溫差超過100℃

陸公安部長晤美國土安全部長　促美方停止無端滋擾盤查中國留學生

小米爆月底裁員「只通知不協商」員工氣炸：坑一波年終　公司發聲

前天剛獲評「工業百強企業」　大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

超強沙塵暴襲擊新疆！天空「染成紅色」4.2萬人受困

10歲童大年初三遭「沖天炮插頭部」！後腦杓炸開噴血倒地亡

老嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬告旅行社求償66萬…結果失望了

南韓住院醫師今集體請辭罷工！癌末手術「無限延期」　警下令嚴辦

世桌賽中華隊女子組勇奪4連勝　再拿1勝將奪巴黎奧運資格

快訊／晚安小雞鬧大　柬埔寨總理怒轟自私：為謀私利傷害柬埔寨

平台界「母子基金」始祖走過股債雙殺　正報酬機率飆上95%

繫上安全帶+戴上安全帽　安全隨時在

想下班吃飯了！動物園獅子發出「震撼獅吼功」　隔空提醒同事收工

獨居男餵狗被「13隻比特犬」圍攻撕咬　陳屍在自家院中

批綠硬拗「禁團令」法源　黃國昌嗆交通部：禁令幾月幾日生效？

規模更小的都有召委席次！　陳學聖：民眾黨今恐全然皆空應好好想想

救起「2顆爬行石頭」新北消防員幫送醫　驚見是瀕危保育類

大陸熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

小米爆裁員「只通知不協商」公司發聲

導航打錯1個字！他車開一半暴怒　「把妻丟包高速公路」

高三女學生遭班導侵犯！事後被嗆：要有良心

常客連11天中刮刮樂領2.6萬　老闆娘氣炸報警

大陸亞通科技驚傳爆炸！已3死2失聯

超強沙塵暴襲擊新疆！4.2萬人受困

當小三被街拍一戰成名！石油姐直播賣貨遭圍剿

賈玲低胸禮服＋大波浪MV曝光

網美海底撈拍不雅片！店家怒報警

破歷史記錄！新疆最低溫「-52.3℃」

陸春節結束「後備箱大賽」

每月80萬求包養　前空服員霸氣曬圖回絕

更多熱門

相關新聞

柬國監獄環境惡劣　晚安小雞慘了！網曝1方法平安回國

柬國監獄環境惡劣　晚安小雞慘了！網曝1方法平安回國

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」日前因闖柬埔寨拍攝詐騙影片造假，遭當地警方火速逮捕並判刑2年，西港省監獄內部的照片也曝光，有網友表示，聽說柬埔寨監獄環境非常惡劣，看起來不太妙，好奇他們能夠順利平安回到台灣嗎？貼文掀起熱論，就有網友指出，只要錢給夠多，有機會順利平安回台灣。

網紅員旅出車禍！對撞逆向小貨車瞬間畫面曝

網紅員旅出車禍！對撞逆向小貨車瞬間畫面曝

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

網紅肥大叔員旅遊覽車遭撞！ 貨車司機疑酒駕釀7傷1命危

網紅肥大叔員旅遊覽車遭撞！ 貨車司機疑酒駕釀7傷1命危

阿鬧道歉竟提「流量」　遭批道德比晚安小雞低落

阿鬧道歉竟提「流量」　遭批道德比晚安小雞低落

關鍵字：

網紅寒假作業國小巴黎飯店失主

讀者迴響

熱門新聞

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

嬤跟團旅遊「睡夢中離世」　家屬求償

台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面