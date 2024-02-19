小學生寒假作業丟巴黎！正妹網紅「幫帶回國」網笑歪　劇情大反轉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸千萬網紅「@Thurman貓一杯」近日發布影片稱，在巴黎一飯店內，服務員遞給她兩本遺留在廁所內的國小一年級寒假作業。該網紅稱，要將其帶回國物歸原主，事件引起熱議，並衝上熱搜。該網紅社交平台粉絲量達1866餘萬。

據《封面新聞》報導，該網紅發布的影片顯示，寒假作業一筆未動，封頁內寫有「失主」的詳細學校、一年級八班和姓名秦朗。

▲千萬網紅幫帶回國。（圖／翻攝自影片）

「國小生弄丟寒暑假作業」已然成為互聯網的一個梗，網友紛紛想要尋得失主，稱馬上開學了，「不能耽誤孩子寫作業」。在網紅發布的影片留言區中，亦有人好奇讀一年級的孩子為何到巴黎遊玩時，會把兩本作業本弄丟在廁所。

在留言區，一名ip顯示在江蘇，自稱家屬的網友留言，稱這名小朋友是他的外甥，就讀於西場小學一年八班，此留言按讚數達到22萬。

該網友發布影片回應，自己的姊姊並不知道此事，他還到書店為外甥購買了新的寒假作業送過去，並就此事開了一場直播。隨後「丟寒假作業的秦朗家人回應」再次衝上熱搜。

據《北京青年報》報導，2月18日，江蘇海安西場小學工作人員回應，沒有叫秦朗的學生，而且一年級只有4個班。眾多網友質疑「貓一杯」擺拍，並湧入秦朗舅舅的直播間質問，他回懟網友，稱自己是「蹭流量的」，歡迎大家「舉報」。

另據《九派新聞》，江蘇省西場小學一名工作人員回應稱，已經關注到此事，其並非本校的學生，學校並無一年級八班，校內確實有一個叫秦朗的孩子，但並非一年級的學生。

通過搜尋發現，除了江蘇外，在河南洛陽、廣西北海也分別有叫「西場小學」的學校。

廣西北海西場小學工作人員回應，未聽說過此事，應該沒有這回事。河南洛陽西場小學工作人員稱，經詢問，學校並無這個孩子。

當事網紅與自稱孩子舅舅的網友對此均未回應。