南消官田分隊消防創新推廣！　大型春聯喚起住警器的重要

▲南消二大隊官田消防分隊此次創新的推廣方式，特別以改造廳舍門面的方式，貼上大型春聯，使用意象方式住宅火災警報器之圖示，提醒民眾關注住宅火災警報器的安裝重要性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來政府一直致力於推廣民眾安裝住宅火災警報器，並透過多種管道向公眾普及其作用，然而住宅火災警報器的功效逐漸受到肯定，成功地示警並協助火災戶居民及早逃生，為家庭安全提供了有力的保障。

南消二大隊官田消防分隊此次創新的推廣方式，特別以改造廳舍門面的方式，貼上大型春聯，寫上吉祥話「祥龍瑞氣」，除了祈求國家繁榮昌盛、人民安居樂業，象徵好運和幸福的到來，更使用意象方式住宅火災警報器之圖示，提醒民眾關注住宅火災警報器的安裝重要性。這一獨特的舉措旨在以視覺上吸引大家的目光，進一步喚起民眾對於住宅火災警報器的關注，使其更加認識到這項器材對於家庭防火安全的重要性。

消防局李明峯局長表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護民眾生命財產安全，同仁們發揮創意，以這種巧妙的方式，讓更多居民了解安裝住宅火災警報器的重要性，提高火災防範意識，減少悲劇發生的可能性。此舉也展現了消防分隊在社區安全推廣上的用心，以及致力於創新方法以提高民眾參與度，十分用心！

第二大隊大隊長王騰毅表示，這項活動不僅在人來人往的官田工業區引起了廣泛關注，更成為其他地區消防單位借鏡的典範。希望透過這樣的創意推廣方式，社會大眾能更加注重火災防範，保障每一個家庭的平安。