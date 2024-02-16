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城市科技之翼守護府城之地　南消1200萬買3台災機器人

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局獲市長黃偉哲支持消防救災裝備強化，給予市府第二預備金1200萬元，補足消防局特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局另獲行政院「充實直轄市、縣(市)消防機關科技化救災用無人載具裝備協助計畫」補助3000萬元，預計於今年底完成購置紅外線熱顯像無人機組4組及救災機器人4台。

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，現有無人機組28組及救災機器人1台，取得無人機專業執照飛手71名(警消56名，義消15名)。2024年度將以市府第二預備金及行政院補助購置紅外線熱顯像無人機組4組及救災機器人7台。在未來增添後，消防局無人機達32組、救災機器人8台，將能避免未來消防人員搶救火災時遭遇危險處境，並能夠合理行使消防法第20條之1之退避權，於執行火災搶救時，現場資訊狀況不明之情況下能透過科技救災，運用無人機、救災機器人等無人載具執行初步救災行為，以確保消防人員救災安全。

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防救災科技裝備可在有危險性的救災行動中，輔助消防人員在第一線執勤之安全，充分發揮救災效能，更相信政府守護民眾生命財產安全的決心。

▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局花1200萬元，補足特種搜救隊裝備器材強化，並且購置救災機器人3台，消防局特種搜救隊預計8～9月參與國家重型搜救隊伍認證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，也希望透過科技輔助救災應用，朝向救災更便利有效率、守護民眾安全為宗旨持續努力精進。

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