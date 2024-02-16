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南消二大踏勘南化宗教場所　祈求人人龍平安

▲台南市消防局第二救災救護大隊16日上午9時，於南化區「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊16日上午9時，於南化區「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊16日上午9時，於南化「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救，共出動7輛消防車及警義消20人，本次踏勘模擬電器設施使用不慎導致起火燃燒，事故發生後，場所防火管理人啟動初期滅火機制，通報消防隊人車抵達現場，進行搶救動作，減少災情擴大。

▲台南市消防局第二救災救護大隊16日上午9時，於南化區「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉山寶光聖堂為全國重要的一貫道道場，每年在重要節日，都會湧入大量旅客，並設有香客大樓供短期住宿，該大樓共7個樓層，1-4樓為香房，5樓為餐廳，6.7樓為會議室。本次實地踏勘場所空間配置及避難逃生動線，讓救災人員更熟悉場所內外部環境、場所救災資源、可能的致災因子，並模擬致災後果，提出改善建議事項。

市長黃偉哲表示，救災人員熟悉及認知住宿及活動空間的逃生避難路線，在發生災害時，於消防人員到達前有效應變，靠自己對環境的認識幫助自己順利逃生，避免人命的傷亡，以達防災的目的。

▲台南市消防局第二救災救護大隊16日上午9時，於南化區「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，玉山寶光聖堂是全國知名的宗教聖地，藉由推動場所自主防災，提升場所風險管理意識，以建構安全的居住環境。

▲台南市消防局第二救災救護大隊16日上午9時，於南化區「玉山寶光聖堂香客大樓」辦理火災搶救實地踏勘，模擬避難逃生疏散與火災搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，本次踏勘，期能藉由評估場所的致災風險因子，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對宮廟的損失，確保民眾有一個安全的住宿環境。

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