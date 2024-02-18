元宵防災安全很重要　南消玉井分隊與民提燈「龍」來健走

▲台南市消防局第二大隊玉井消防分隊，結合望明社區發展協會，在社區活動中心及綠色隧道，辦理「元宵防災提燈龍來健走」消防宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在元宵節前夕，台南市消防局第二大隊玉井消防分隊，結合望明社區發展協會，在社區活動中心及綠色隧道，辦理「元宵防災提燈龍來健走」消防宣導活動，由分隊長蘇哲緯率全員出動應援在地活動，除了讓民眾體驗熱鬧元宵的樂趣，也一起鼓勵親子發揮巧思共作創意宣導燈籠，一同搓湯圓既應景溫馨又健康。

消防人員把握機會向民眾宣導過年期間，應需分外注意用火用電安全，如有出入公共場所仍要保持警覺了解避難路線！安全梯、避難通道、出入口要保持暢通，不可堆放雜物造成避難障礙，觀查二個不同方向出口位置，熟悉逃生方向與路徑。

此外，加強宣導台南市境內全面禁止施放天燈，提醒需經主管機關許可，才可於宗教祭典或節慶活動進行；其他更推廣案例提醒，出租住宅應依火災預防自治條規定裝置住警器，以及爆竹煙火施放規範、防範一氧化碳中毒及液化石油氣使用資訊、119報案方式等民眾過節之消防安全要項，特別創意結合書畫手工藝展，規劃宣導標語讓民眾寫在燈籠上，於夜間提燈展示一同健行，除了元宵節加深民眾防火安全意識，活動後也能帶回家裝飾應景。

市長黃偉哲秉持著安全大台南理念，透過市府與社區單位一起合辦各式活動，增加和民眾接觸及宣導消防觀念的機會，讓民眾防災意識落實在日常生活中，以求有效降低市民生命財產損失。

消防局局長李明峯呼籲，寒冷冬季用電需求大，容易發生電氣火災，防範電器火災應秉持「用電不超載、電線不捆綁折損、插頭不潮濕汙損、插座不用不插、電器旁不放易燃物、不使用無安全標章產品」之六大原則，如此方能保障居家用電安全。

二大隊長王騰毅表示，春節期間家戶團員圍爐聚餐，請額外注意廚房「煮東西、不離開、人離開、火要熄」之安全守則。由於社區居民多為年邁長輩，行動能力及防災意識較相較薄弱，故藉由消防隊走入鄰里，共同守望互助提醒防災安全，如此一來便能將災害減少。