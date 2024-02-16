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台南連2起煮食不慎火警　南消加強災後消防宣導

▲台南市安南區海中街77巷內1棟透天厝及北區北門路二段3樓公寓住宅，各發生1起因炊事不慎所引發的住宅火警，消防人員加強災後消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區海中街77巷內1棟透天厝及北區北門路二段3樓公寓住宅，各發生1起因炊事不慎所引發的住宅火警，消防人員均會加強災後消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

龍年春節剛過，16日於台南市安南區海中街77巷內1棟透天厝及北區北門路二段3樓公寓住宅，各發生1起因煮食不慎引發火警，二者皆因住戶烹煮時忘記關閉爐火而離開，造成食材久煮燒焦進而引發火災，不僅造成起火廚房半燬，更讓消防人員疲於奔命搶救火災，所幸火災當下屋內並無人在家，故未造成進一步傷亡。

經查台南市2022年起火建築用途分類以住宅火災佔最大宗，而住宅火災內起火處所以廚房為多，佔住宅其它處所比例達7成，而廚房起火原因9成皆為爐火烹調，而觀本轄年初迄今共發生3起住宅廚房起火案件，發現有二大共同特性，一者皆為因烹煮食物時人員離開所引發，其二為屋內皆未安裝住宅用火災警報器，由此可知多數民眾對於自身住家防火安全觀念仍相對薄弱。

▲台南市安南區海中街77巷內1棟透天厝及北區北門路二段3樓公寓住宅，各發生1起因炊事不慎所引發的住宅火警，消防人員加強災後消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對此2起火災事後，消防人員除針對起火建築物周遭鄰里辦理災後訪視，強化附近里民防火教育外，更推廣住宅型火宅警報器功效鼓勵安裝，以即早爭取火災發生時應變時間，來保障生命財產安全。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，民眾於瓦斯爐具時應謹慎小心，預防廚房火災第一原則應有「人離火熄」的觀念，並選用具有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」爐具，以降低因長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩所產生的危害。

▲台南市安南區海中街77巷內1棟透天厝及北區北門路二段3樓公寓住宅，各發生1起因炊事不慎所引發的住宅火警，消防人員加強災後消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，依據台南市火災預防自治條例第5條規定，出租住宅如未設置火警自動警報設備者，其管理權人應設置住宅用火災警報器並維護之，若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，可處6千元以上、3萬元以下台幣罰鍰，並得按次處罰。如市民於本市承租一般住宅場所、學生套房雅房等的租屋市民，若發現房東沒有裝設「住宅用火災警報器」，可要求房東依法設置，若房東仍不設置，可撥打119向消防局或向轄區消防分隊反應，消防局會派員前往租屋處稽查。

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