致癌辣椒粉引戰！蔣萬安要陳其邁到立院備詢　結果原料來源是新北

▲含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台糖瘦肉精案外案，對於國民黨台北市長蔣萬安日前指出，高雄市長陳其邁應該為了高雄辣椒粉到立院備詢，引起戰火。對此，高雄市議員林智鴻18日拿出衛生局公文說，問題辣椒粉的原料來源是新北市，看來蔣萬安是要請侯友宜到立法院備詢。

▲蔣萬安要陳其邁到立院備詢，林智鴻：原料來源是新北。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻出示衛生局相關公文，表示蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，源頭是新北市廠商輸入，高雄市衛生局在接獲新北市衛生局通知後，第一時間啟動就清查流向並對外公佈，下架回收相關產品 。

▲▼林智鴻出示衛生局相關公文，表示蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，源頭是新北市廠商輸入。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻說蔣萬安作為台北市長，說得每一句話都是媒體焦點，這次為了清楚黨內異己，運用隔山打牛的招式，消費高雄，清除未來黨內競爭對手新北市侯友宜市長，高招的手法令人瞠目結舌。

林智鴻希望蔣萬安市長下次要進行國民黨未來黨內領導人競爭，應該要與黨內競爭者直球對決，要相害侯友宜市長，不需要拉陳其邁市長下水。