綠委要盧秀燕備詢　蔣萬安點名「高雄辣椒粉」：要不要也去立院備詢？

▲台北市長蔣萬安出席113年台北隊共識營。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台糖瘦肉精豬肉爭議延燒，民進黨立委林俊憲主張，依照《憲法》可以邀台中市長盧秀燕到立院備詢，而台中市政府則說明，願意由衛生局長、食安處長前往立院說明，但並非備詢。台北市長蔣萬安18日回應，若盧要到立院備詢，那其他縣市的食安問題，包括高雄辣椒粉，是否可找市長陳其邁去立院備詢？

蔣萬安18日上午出席113年台北隊共識營，並接受媒體訪問。針對綠委要求盧秀燕到立院備詢，這種要求是否適當？蔣萬安回應，如果盧秀燕要到立法院備詢，「那最近其他縣市發生食安的議題，包括高雄辣椒粉，是不是也要到立法院去備詢？」

蔣萬安提及，如果立法委員可以來質詢地方首長，那議會是不是可以質詢行政院長？這完全是亂了套，也不符合憲法相關的體制，盧秀燕、台中市政府17日也有說願意去說明，但不是備詢。

蔣萬安指出，自己過去在立法院，也擔任委員會的召委非常多次，的確就很多議題牽扯到地方相關權責，會邀請地方政府派代表前來，但地方政府代表上台時，一定會請立委下來，因為對方絕對不接受這方面的備詢，這才符合現在的體制。

蔣萬安說，所以如果真的如民進黨委員所講，要邀請地方首長接受備詢，「那議會是不是可以質詢行政院長？那是不是把（立委）王世堅還給我，讓他留在議會就可以質詢行政院長？」所以不是如此，已經看到很多的學者也已經指出，一切還是要依照憲政規定。