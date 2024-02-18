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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠邀盧秀燕備詢瘦肉精　王鴻薇：那黃偉哲、陳其邁也都該來立院

▲▼ 召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨團要求食安專案報告，民進黨立委林俊憲則主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。國民黨立委王鴻薇今（18）日對此表示，除惡整盧秀燕外，毫無意義，「如果今天民進黨是當家想鬧事，要看到血流成河而破壞體制，來立法院報告的絕對不應該只是盧秀燕，黃偉哲和陳其邁也應到立法院來做報告。」

台糖肉品檢出不得驗出之瘦肉精「西布特羅」引軒然大波，林俊憲要求盧秀燕赴立院接受備詢，更稱全國驗了700多個樣本，仍然只有台中市府那包「天選之肉」，調查真相的關鍵完全在中市府身上，立院的報告詢答，少了盧秀燕合理嗎？

王鴻薇指出，這樣的做法除了想要惡整盧秀燕之外，實在沒有任何的意義。完全沒有尊重地方自治的精神，地方首長是到地方議會去接受監督，去報告、備詢，如果立法院動不動讓地方首長來報告，請問要地方議會幹什麼？

王鴻薇提到，現在民進黨政府把這件事情完全操作成陰謀論，其實就是要來惡整盧秀燕，如果盧秀燕要因為瘦肉精事件到立法院報告，最近高雄不是也發生毒辣椒粉的事件，請問高雄市長陳其邁是不是也應該到立法院報告？更不要說去年台南登革熱非常嚴重，台南市長黃偉哲怎麼沒有到立法院來報告？
 

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