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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠要盧秀燕赴立院備詢　羅智強：陳其邁也備詢致癌辣椒調味品？

▲▼召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台糖梅花豬年前驗出瘦肉精「西布特羅」持續延燒，民進黨立委林俊憲表示，要依憲法邀台中市長盧秀燕到立法院就西布特羅事件備詢。對此，國民黨立委羅智強今（18）日批，高雄市衛生局查獲工業染料被用在辣椒調味品販售，要不要叫高雄市長陳其邁到立院備詢？

羅智強表示，立法院監督行政院施政，民選地方首長則受地方議會監督。民進黨要盧秀燕到立法院備詢，違反憲法所定中央與地方權限劃分的均權原則。曾6連霸立委，又連任台中市長，以盧秀燕的議會經驗，又何懼到立法院？

羅智強提到，地方自治必須尊重，憲政原則必須維護。民進黨若要開先例，日後是否所有縣市首長都要比照辦理，到立法院備詢？

羅智強反批，高雄市衛生局也查獲，有業者使用致癌的工業染料蘇丹紅，製成19項辣椒調味品販售，共有145.36公斤製成品流向全台7個縣市，高雄市已售出56.76公斤相關產品。林俊憲說，立法院各委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。陳其邁是不是也該到立法院報告致癌辣椒調味品事件？民進黨要不要叫陳其邁到立法院備詢？

羅智強指出，台中市食安處與衛福部食藥署，都在台糖豬肉中驗出瘦肉精西布特羅，是不爭的事實。現在最該做的，就是西布特羅的藥品溯源調查，找出到底問題出在哪，這也是中央的職責所在。

羅智強說，這陣子綠媒、側翼、綠營民代瘋狂帶風向，用各種不實訊息攻擊盧秀燕，又想藉邀她到立法院備詢，把食安問題變成政治問題，將責任都推給地方。同樣標準，要不要叫陳其邁到立法院備詢？就像台北市長蔣萬安所說，如果立法院可以質詢地方首長，那地方議會是不是也可質詢行政院長？

針對藍營指控「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，高雄市衛生局表示，源頭查為新北市廠商輸入，「蘇丹紅」成分添加物致癌辣椒粉案，於前（16）日接獲新北市公文通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」成分原料（有效日期：2026年10月4日）經查流向「台北、台中、台南、高雄」，衛生局則配合新北市衛生局通知，依法清查流向並公佈下架回收相關產品。

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