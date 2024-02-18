踢皮球！大順路輕軌「29面路牌消失2月」議員協尋　陳其邁回應了　

記者吳奕靖／高雄報導

台灣基進高雄市議員張博洋17日發布影片開轟「高雄市行政單位溝通失能」，因為他發現大順路在輕軌完成後，整條大順路卻是整整兩個多月沒有路牌，向相關局處反應卻發現雙方互踢皮球，因此怒拍影片要問市長陳其邁「路牌在哪裡」？對此，陳其邁回應局處協調不好，很不應該。

▲高雄市議員張博洋實測，發現大順路總共有29個路牌消失不見 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張博洋17日透過臉書發布「詢問市長陳其邁，大順路上的路牌在哪裡」，因為他實測走訪大順路整條「從民族路到中正路」的20多個路牌通通消失不見，張博洋說：「大順路上中正路到博愛路段，輕軌C24-C31總共29個路口沒有路牌標示」，而且輕軌成圓也已經2個月多，期間還有總統蔡英文來剪綵，但路牌不見就是不見，他向高雄市的A局處反應，卻推給B局處，B局處又推給A局處，讓他很不高興，怒轟「高雄市行政單位溝通失能」。

▲高雄市議員張博洋實測，發現大順路總共有29個路牌消失不見 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄市長陳其邁在今天（18日）表示：「我想兩個局處協調不好，很不應該，我也要求他們立刻要改進，下個禮拜要改製完成，不要讓民眾不方便。」