搞黑箱？議員批上海團行程如「國家機密」　蔣萬安回嗆：非常公開

▲台北市長蔣萬安出席台北隊共識營。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

繼2023年台灣燈會在台北的訪台上海團行程未公布惹議，今年台北燈節於17日點燈，上海團也派員出席，但民進黨市議員何孟樺質疑，市府邀請上海方17到20日參訪，行程卻如國家機密般守護。對此，台北市長蔣萬安18日回擊，都是依法、依規定、依慣例向中央提出申請，每天當晚都會將上海團詳細行程對外公開，完全非常公開。

北市府邀請上海團於17日至20日到台北參訪台北燈節，17日晚間10點也公布當天上海團行程，包括11時4分抵達台北、11時34分抵達下榻飯店、12時31分抵達君悅酒店用餐、14時39分返抵下榻飯店、15時33分參訪「2024台北燈節」上海花燈、16時抵達大稻埕歷史街區參訪、18時8分參加「2024台北燈節」上海花燈活動、19時26分抵達上引水產煮海餐廳用餐、21時47分返抵下榻飯店。

而北市府也於17日晚間10時45分公布訪團名單，包括上海市台辦聯絡處處長徐晧、上海市台辦秘書處處長邢彤、上海市台辦新聞處處長陳小勇、上海市文化和旅遊局辦公室副主任程農、上海市文化和旅遊局重大活動辦公室副主任姚爍燁、上海市台辦聯絡處副處長孫宜昌、上海市文化和旅遊局重大活動辦公室主任科員丁小榮、上海市文化和旅遊局港澳台辦公室主任科員晁小卉。

但何孟樺17日晚間質疑，大家都在議論今年台北燈節的華國美學，「美不美當然很重要，但我更在乎的是，蔣萬安又偷雞摸狗幹了什麼勾當！」

何孟樺指出，北市府今年又邀請了上海訪團前來台北參訪，「但去了哪裡？談了什麼？市府保密到家，把上海官員來台的行程當作國家機密一樣守護，連議員索資都拒絕提供。」去年2月北市舉辦台灣燈會時，市府也有邀請上海團前來參訪，當時蔣萬安一樣拒絕提前公布任何行程，保密到連媒體想採訪都十分辛苦。

何孟樺提及，自己去年抨擊蔣萬安市府拒絕揭露上海訪團行程時，陸委會就曾建議過「北市府應依公開透明原則說明」，但北市府卻絲毫不檢討，持續充耳不聞，「蔣萬安搞黑箱的能力簡直媲美他威權時代的祖輩們。」市府邀請上海訪團前來的行程、會談內容，本來就應該公開透明，所有台北市民也有權知道，我要求北市府不應繼續黑箱惡例，儘速公佈所有資訊，「蔣萬安千萬別真把自己當皇帝了！」

針對何孟樺質疑索資不到上海團行程，是不是有黑箱作業？蔣萬安18日出席113年台北隊共識營時回應，這一次台北燈節邀請很多友好城市的花燈來展出，都是行之有年，上海團來這一次設燈組，而且派團來也是過去非常多年的慣例，都是依法、依規定、依照慣例來向中央提出申請，中央都有要求必須要低調、單純，而且要安全為原則。

蔣萬安說，「我們在每一天當天的晚上，就會將上海團一整天詳細的行程對外公開，這完全是讓大家可以清楚瞭解，哪有什麼黑箱？這完全是非常公開，不要每一次到這個時候又再炒一次。」