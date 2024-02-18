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恭祝玉皇大帝誕辰　侯友宜赴永和保福宮參拜祈福

▲恭祝玉皇大帝誕辰 侯友宜赴永和保福宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜祝福民眾龍年「吉龍舞春」、大家龍（攏）平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天（18日）是農曆正月初九，為玉皇大帝誕辰日（俗稱：天公生），新北市長侯友宜上午特別前往永和區保福宮參拜祈福，並在現場發送福袋，許多民眾搶著與市長拍照、簽名留念，現場氣氛十分熱絡。

侯友宜表示，永和區保福宮主祀保生大帝，是地方重要的信仰中心，今天適逢天公生，特別前來用虔誠的心向眾神祈求，保佑臺灣這塊土地風調雨順、國泰民安，並發送新春福袋祝福民眾「吉龍舞春」、大家「龍」（攏）平安！

▲恭祝玉皇大帝誕辰 侯友宜赴永和保福宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲許多民眾從中南部遠道而來，侯友宜熱情與民眾拍照、簽名留念。

今天現場排隊領取福袋的人潮十分踴躍，其中還有不少特地從花蓮、彰化、雲林、高雄等各地遠道而來的鄉親，甚至清晨6點多就前來排隊耐心等候，侯友宜也特別對民眾的熱情支持與疼惜表達感激之意。

保福宮主委陳水生也表示，為恭祝玉皇大帝萬壽，今天上午特別準備平安湯圓300斤，讓信眾們呷平安，幸運一整年。農曆3月15日保生大帝誕辰時，保福宮也將舉辦遶境及廟會活動，邀請各方信眾共襄盛舉。

▲恭祝玉皇大帝誕辰 侯友宜赴永和保福宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲今天適逢農曆正月初九玉皇大帝誕辰，侯友宜特別前往永和區保福宮參拜祈福。

▲恭祝玉皇大帝誕辰 侯友宜赴永和保福宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜發送福袋，與現場民眾互動熱絡。

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