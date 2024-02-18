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社會 社會焦點 保障人權

17歲少女深夜遭當街擄走！5嫌中最小僅14歲　只因藍芽耳機不見了

▲▼ 新北新店17歲少女遭擄走。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店一名17歲少女遭5名男女擄走。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區今(18)日凌晨驚傳擄人案，1名17歲田姓少女遭5名男女持西瓜刀恐嚇，當街強押上車，警方獲報前往追緝後，在中和區找到已被丟下車的田女，經調查後才發現，原因竟是源自於藍芽耳機airpods遺失，才會鬧出擄人糾紛。

警方於18日凌晨12時42分接獲報案稱，17歲田女在打工地點遭5名年輕男女押上車擄走，立即調閱涉案車輛與軌跡後，在凌晨2時26分於中和區尋獲已被丟包的田女，檢視身上無外傷，田女也表示未遭傷害。

▲▼ 新北新店17歲少女遭擄走。（圖／記者陳以昇翻攝）

而該車的最後顯示位置位於中和區祥和路、安祥路口，警方隨即前往攔查，順利逮到30歲李男，並在車內扣得西瓜刀1把、斧頭1把，再由李男陪同將另涉案4人帶返所釐清案情。

初步調查，田女的藍芽耳機airpods懷疑遭友人偷竊要求賠償，20歲李女不滿好友遭誣陷，找來27歲李姓女友、20歲蔡姓男子、蔡男的14歲邱姓女友，以及30歲李姓男子負責開車，持西瓜刀前往田女打工地點討說法，卻當街擄走田女，幸未釀成大禍，而涉案5人警詢後依妨害自由等罪移送法辦。

▼駕駛李男在丟包田女，再將4名涉案人放下車後離去路上，遭警方攔查。

▲▼ 新北新店17歲少女遭擄走。（圖／記者陳以昇翻攝）

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