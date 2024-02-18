雲林家扶中心「滾元宵迎龍年」熱鬧登場 　民眾共樂傳統習俗

▲雲林家扶中心今日舉辦「滾元宵迎龍年」，邀請長輩教年輕人「滾元宵」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

再過幾日即將迎來元宵節，華人傳統則少不了吃湯圓，但「滾元宵」的習俗現今已相當少見。雲林家扶中心今（18）日舉辦「滾元宵迎龍年」，邀請長輩教年輕人「滾元宵」，在撒有糯米粉的米篩子中放入小湯圓再搖晃擺動，讓湯圓滾得大又圓，象徵一家團圓，立委張嘉郡、丁學忠也和民眾一起「滾滾樂」慶元宵。

俗諺「北元宵，南湯圓」雲林家扶中心主任廖志文指出，湯圓是用搓的、元宵是用滾的，宋代年間北方人習慣用搖篩方式製湯圓稱為元宵，南方人則用手搓揉湯圓，工法不一樣卻同是湯圓，為讓年輕人了解元宵吃湯圓的典故，開辦這場滾元宵，讓大家體驗傳統的古早味元宵樂。

▲紅豆、芝麻、花生餡的湯圓一顆顆在篩子上滾上糯米粉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有紅豆、芝麻、花生餡的湯圓一顆顆在篩子上滾上糯米粉，元宵經過水煮也讓大家共享熱騰騰的甜蜜，應邀參加的立委丁學忠和張嘉郡、虎尾代理鎮長吳秀儀也一起體驗滾元宵。熱愛烹飪的丁學忠對滾元宵也是初體驗，他說，甩竹篩力道不均勻，元宵滾上的粉就不均勻也就會不紮實，比用手搓湯圓更有趣。

就讀小學的蔡翔安也和家人首次滾元宵，吃下自己滾的元宵，更感溫暖。除了「滾元宵」，雲林家扶吉他才藝隊、台西希望教室烏克麗麗也於活動中表演，現場更有義賣助學，與會來賓化身為叫賣哥，帶動買氣「喊價就賣」現場擠滿民眾相當熱鬧。雲林家扶中心也感謝元富證劵、櫻記實業公司捐贈物品支持義賣助學。

▲應邀參加的立委丁學忠和張嘉郡、虎尾代理鎮長吳秀儀也一起體驗滾元宵，熱愛烹飪的丁學忠對滾元宵也是初體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）