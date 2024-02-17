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旋轉能變4角色！高雄爆紅小提燈「小萌龍呆腦獸」18日加碼開搶

▲▼高雄燈會小提燈-小萌龍呆腦獸。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄燈會小提燈「小萌龍呆腦獸」爆紅，可旋轉變化4種角色。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

2024高雄燈會主題小提燈「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」日前推出大獲好評，以Q版卡通造型恐龍為主體，並置入可四面翻轉的立方體，可旋轉變換4款角色，引起民眾瘋搶。除了高雄市國小以下學童由學校在20日統一發放外，市府也加碼提早開放，一般民眾明(18日)上午11點能排隊領取。

「小萌龍呆腦獸」小提燈除原本規劃2月20日發放給高雄市公私立國小、幼兒園及特殊學校學童，小朋友不用來排隊每人都有1盞小提燈。另外也規劃於元宵節當日2月24、25日下午5點，於18號碼頭（高雄旅運中心旁）開放民眾現場領取。

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▲▼高雄燈會小提燈-小萌龍呆腦獸。（圖／記者吳世龍攝）

▲「小萌龍呆腦獸」提燈有高雄熊、黃色小鴨IP。（圖／記者吳世龍攝）

由於小提燈詢問度超高，為回應民眾熱情敲碗，市長陳其邁今日特別宣布加碼提早發放，明(18日)上午11點，於相同地點限量發放，每人限領2盞，發完為止。

陳其邁表示，小鴨魅力席捲全台，超過600萬遊客造訪「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會，除了超萌小鴨和碼頭樂園免費玩，民眾最期待的就是今年可以變臉的創意小提燈，除了有呼應龍年的超萌恐龍造型，還可以變換4種臉孔，包括去年兔年的兔子「雄meet兔」、今年的黃色小鴨、觀光大使高雄熊，還可以發揮創意自行繪畫或是貼上自己喜愛的照片，深受歡迎。

▲小提燈發放時間、地點公布 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小提燈發放時間、地點公布 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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