超商限量開賣！元宵節「8款超萌燈籠」來了　最便宜只要39元入手

▲7-11全台門市推出「OPEN!龍年造型燈籠」，可直接購買單個39元，或是消費滿500元免費送。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接2月24日元宵節，全台各地有將近20場燈會，超商也自即日起限量開賣8款造型燈籠，像是今年一定要有的「龍年造型燈籠」，單個只要39元，指定消費滿500元直接免費送，還有嘉南門市限定販售的「五角光雕燈籠」，共有2款造型，可分別投射出2種不一樣的字樣，有夠可愛，趕快買來提著一起去逛燈會。

7-11表示，全台6800間門市開賣限量「OPEN!龍年造型燈籠」，單個售價39元，即日起至2月24日指定消費滿500元即免費送，附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾，元宵節出門賞燈「和樂龍龍」；同步還有販售5款卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元，立體造型搭配LED燈光可愛又吸睛。

▲7-11還有販售5款卡通明星LED燈摺紙燈籠，單個售價49元，提著一起逛燈會超可愛。

▲▼7-11嘉南門市限定推出「OPEN!五角光雕燈籠」，單個售價99元，共有2款，可投射出OPEN將或龍燈光字樣。

另外，針對台南燈會主燈區，7-11也於嘉南門市限定販售全新OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波「OPEN!五角光雕燈籠」，單個售價99元，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將或龍燈光字樣，共有2款，隨機不挑款，數量有限售完為止。

▲麥當勞超可愛馬克杯對杯全台限量4萬組。（圖／麥當勞提供，下同）

而連鎖速食龍頭麥當勞為歡慶在台40周年，台灣麥當勞首次跨界合作知名設計師團隊「Five Metal Shop」，以Y2K的慢網速風格重新設計陪伴許多人長大的經典4人物，強勢推出「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」系列，其中，必收限量「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起馬克杯對杯」，共有2組合選擇，分別是麥當勞叔叔與大鳥姊姊（限量2.5萬組）、奶昔大哥與漢堡神偷（限量1.5萬組），全台總計4萬組，即日起至2月27日於全門市開賣或售完為止，只要購買任一餐點加價368元即可獲得。

▲馬克杯對杯共有2組合選擇。