下周六迎元宵！補財庫、美夢成真趁這天　5大「開運習俗」曝光

▲元宵節吃湯圓也有圓滿之意。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

下週六就是元宵節又稱上元節，命理專家謝沅瑾老師就在「元宵習俗漫談」中分享，5種元宵節的民俗開運儀式，包含祭祖吃湯圓、放天燈許願等，還有迎花燈都是吉祥之兆，這兩個週末都可以好好出門賞花燈過節。





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▲賞花燈也是習俗中求平安的開運方式。（示意圖／翻攝自pixabay）

謝沅瑾分享5種元宵節習俗開運：

一、上元祈福

正月十五為「上元一品賜福天官紫微大帝」聖誕，又稱為上元節。上元天官主司賜福，因此民間會在當天子時起至上午，準備五牲、水果、三界公金等豐盛供品誠心祭拜，祈求天官賜予福氣。

二、元宵祭祖

元宵節吃湯圓象徵團圓、圓滿，為年頭吉兆，在這天除了闔家團聚共享湯圓，也是與祖先一起過節的祭祖之日，在當天上午準備湯圓、三牲、四季水果，或日常飯菜，依家中慣例方式祭祀祖先，表達慎終追遠之意。

三、求財補庫

根據民間說法，上元、中元、下元節是一年中三次補財庫的最佳時機。

農曆正月十五是補年頭運，能旺整個上半年的財運。

農曆七月十五是補年尾運，為補足下半年的財運。

農曆十月十五是補明年運，提早補財庫，財源不中斷。

在這三天，許多民眾會到財神廟裡向財神爺求財，補財庫、點財神燈，以求增旺財運。

四、天燈許願

天燈又稱孔明燈，相傳為諸葛亮所發明，原為傳遞訊息之用，現今成為節慶祈福的許願工具。台灣民俗盛行於元宵節放天燈，藉由冉冉上升、滿載希望的天燈，祈願美夢成真。

五、鑽燈求子

元宵節的主要慶祝活動，就是迎花燈、提燈籠。由於「燈」和「丁」同音，相傳夫妻在元宵節到花燈下鑽燈腳，就能祈求子嗣。此外也可以讓夫妻兩人帶著燈籠，到鄰近廟裡向神祈求子嗣，將燈籠留在廟裡，代表「獻燈求丁」。如今「鑽燈腳」已經擴大成為民間求平安的方式。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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