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年後變胖了！規律運動減重降低慢性病風險　醫曝3訣竅好處多

▲▼花蓮衛生局提醒民衆多利用公園步道，養成規律的運動習慣，保持身體健康。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲花蓮衛生局提醒民衆多利用公園步道，養成規律的運動習慣，保持身體健康。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每逢農曆春節尾牙、進補、過年團圓飯等聚會，不少人會擔心冬天一過，身上脂肪也跟著多兩圈，花蓮衛生局提醒，成年人每週必須從事150分鐘以上的中度身體活動，兒童及青少年每天至少達到身體活動60分鐘以上，每天抽出時間運動，不僅能促進血液循環，也能降低肥胖與慢性病的風險，適度的運動增加身體活動量，規律運動好處多多。

▲▼花蓮衛生局提醒民衆多利用公園步道，養成規律的運動習慣，保持身體健康。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
衛生局朱家祥局長提供運動的3個小訣竅，幫助民眾找到運動的樂趣，以便持之以恆的享有運動帶來的好處。

訣竅一：設立目標循序漸進，養成運動好習慣
無固定運動習慣的民眾，在下定決心開始運動時，應避免太遙遠的目標，以免因難以達成而氣餒。例如，若想開始練習慢跑，可先要求自己持續慢跑20分鐘開始，再根據自己的表現修正，訂定一個務實、可達成的目標。若目標很輕易就達成，便可再增加運動強度，提高慢跑時間、增加慢跑距離或提高跑速，每次略為提高設定的難度，可提供自己挑戰的動力，每當達成目標時可感受到運動的成就感，支持自己繼續保持運動習慣。

訣竅二：選擇自己所愛的運動，養成運動習慣並不難
無論從事任何運動，保持熱忱。運動百百種，總有一種適合你，若對運動毫無頭緒，建議可先從許多人從事的運動開始，例如慢跑、游泳、健走等，在過程中逐漸摸索，試著找出一項你真心喜歡的運動，有助於建立規律的運動習慣。

訣竅三：習慣運動成為日常生活中
將運動和吃飯視為同等重要，每天挪出時間運動，例如盡量走樓梯而不搭電梯，或盡量站而不坐。雖然養成運動習慣並不容易，但一旦成功，將會享有運動的好處，如增強體力、紓解壓力、保持樂觀、預防肥胖與慢性病等，讓運動成為生活的一部分。

▲▼花蓮衛生局提醒民衆多利用公園步道，養成規律的運動習慣，保持身體健康。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥提醒鄉親，身體機能退化非年長者的專利，睡眠不足、運動或活動量不足、飲食營養攝取不均衡或不足、都會增加身體退化的速度。當身體有出現8種變化：出現頻尿與便祕、五官感受力衰退、睡眠習慣改變、皮膚變差、柔軟度平衡性變差、牙縫愈來愈大、肌肉量變少、大腦功能變差，就是開始衰老的徵兆。

民眾請就近利用社區公園步道運動，打造健康樂活的美好時光。花蓮縣內公園體健設備及健康步道資訊，請上花蓮縣衛生局網頁「花蓮動吃動吃生活GO」網址: https://hl-healthylifestyle.hlshb.gov.tw/index.php查詢。

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關鍵字：

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