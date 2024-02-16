過年大吃大喝！年後拚瘦身　三大熱賣焦點祭限時優惠

▲網購業者搶攻年後瘦身商機。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年期間肆無忌憚的大吃大喝，年假幾天下來，肚子也多了一圈，不少人接下來要準備償還「肉債」，網購業者發現低卡輕食、健身器材、窈窕保健食品為近期三大熱銷焦點，因此瞄準年後瘦身需求，即日起多檔優惠聯手出擊，助攻民眾輕鬆減重。

年後甩肉，除了從飲食控制下手，也有人會透過保健食品來輔助提高代謝、順暢，東森購物網ETmall保健館集結華陀扶元堂、大研生醫、船井生醫等大廠品牌旗下益生菌、酵素等不同機能保健品，即日起推出「健康享SO計劃」，活動專區主打5折起，單筆滿額登記送限量好禮、再抽100E幣，2/16～2/29每日晚上20:00～24:00，還有4小時快閃挑戰最低價，讓會員在晚上時段享有保健優惠好康，省荷包搶救身材。

▲東森購物網ETmall保健館「健康享SO計劃」推限時優惠。（圖／翻攝自東森購物）

春節連假過後，momo購物網據站上銷售觀察，窈窕瘦身商品買氣湧現，其中為調整飲食習慣，許多消費者改以具飽足感、低脂低卡、促進代謝的食品飲品為主，以及能夠促進新陳代謝的酵素、幫助腸胃順暢的益生菌，健身控必備的乳清蛋白討論度最高之外，瘦身計畫搭配運動，年後以可帶動全身肌群的跑步機、健身車為銷售主力，佔整體健身器材六成，可拆收、美型款式更是觸動下單的關鍵，另外可增加肌力的重訓器材、有氧燃脂的跳繩也備受關注。

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