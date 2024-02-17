獨／欠千萬租金還違規營業　香蕉碼頭董娘：女兒在管...還給假電話

▲香蕉碼頭海景宴會館。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

河邊餐飲集團經營的香蕉碼頭海景宴會館，遭港務公司控訴自2020年起欠下逾2千萬租金，港務公司去年底申請假執行獲准，將於21日強制執行，而河邊公司占用香蕉棚建物營業期間，還違反消防法規發生火警，也被文化局公函廢止歷史建築香蕉棚使用許可，但香蕉碼頭餐廳至今仍持續對外營業，形同於非法占用建物、違法營業。對此，河邊集團董事長張素鑾今(17日)表示，餐廳現在都交給女兒管理，她身體不適，同時提供女兒的聯繫方式，不過記者致電是空號。

河邊餐飲集團於2007年起，向港務公司承租3號碼頭香蕉棚倉庫，作為經營餐廳使用，河邊餐飲立足高雄港十多年，許多政商名流都曾在此宴客，也有不少民眾看中海景第一排視角，在此舉辦浪漫海景婚禮。

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▲前高雄市長韓國瑜曾多次到香蕉碼頭出席活動。（圖／ETtoday資料照）

2年前，香蕉碼頭就傳出欠薪消息，有員工出面踢爆4.5個月薪水都沒拿到，如今香蕉碼頭也被港務公司控訴，2年積欠2200萬元租金，雙方協議採分期償還並簽訂協議書，不過河邊公司未能依約履行清償欠款，港務公司於2022年3月19日終止雙方租賃關係，同年7月15日向高雄地方法院對河邊公司提起民事訴訟，2023年10月獲得勝訴判決後，同年11月底通知河邊公司遷離，並於12月19日向法院聲請假執行。

港務公司指出，河邊公司占用香蕉棚建物期間，因違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，經高雄市文化局評估河邊公司於香蕉棚建物營運，確實對公共安全有立即危險之虞，且對文化資產保存維護產生威脅，已於2023年11月30日正式公函廢止對於歷史建築香蕉棚使用許可，也就是該歷史建物香蕉棚屬於違法營業狀態，但河邊公司至今仍持續非法占用該棟建物進行營業，甚至於12月24日發生火警意外事件，河邊公司違法占用歷史建築營業行為明顯造成公眾生命財產安全威脅。

港務公司控訴，法院於今年1月26日會同河邊公司現地勘查並訂於2月21日上午9點進行強制執行，期間河邊公司對於港務公司張貼法院及高雄市政府公函或通知一概置之不理，甚至以撕毀或覆蓋方式企圖掩蓋違法使用及遭到強制執行事實，並同時透過各種管道進行要求協調。

港務公司表示，河邊公司明知該歷史建築已為違法使用狀態，且即將遭強制執行程序，卻仍持續招攬宴會生意，嚴重罔顧消費者及民眾遊客權益，呼籲河邊公司應對受到影響及權益損害的消費大眾給予說明交代。

《ETtoday新聞雲》今日致電河邊集團董事長張素鑾，她表示，目前餐廳都交給女兒管理，她現在在忙，稍晚再回電，而自己身體不舒服。記者詢問，是否有女兒的聯繫方式，「阿鑾姐」則給了一串手機號碼。不過記者撥打這支電話，接收到「您撥的電話是空號」。

記者另致電香蕉碼頭海景宴會館，接線服務員表示，今日仍正常營業並開放訂位。