恐怖情人外流櫃姐全裸自慰片！說她「色情直播主」　輕判原因曝

▲高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南一名櫃姐跟張姓男友分手後，前男友竟四處傳送這名櫃姐的裸露自慰影片，不僅傳給櫃姐的前夫、親友和同事，還瞎扯她是「色情直播主」，這名櫃姐向法院提告，張姓男子一審被依妨害秘密、誹謗罪判處8個月以及6個月徒刑，全案上訴二審後，兩罪各改判6個月以及5個月，合併執行10個月徒刑。

判決指出，張姓男友趁著櫃姐line視訊裸聊的時候，將整個過程偷錄下來，而拍攝到櫃姐胸部、私密處的自慰畫面，也被對方側錄，沒想到2022年6月兩人分手後，張姓男友傳訊恐嚇櫃姐嗆聲要將影片外流，「等著看妳不雅影片外流」，「我會去公司檢舉妳在做色情直播把影片給他們」，甚至揚言要把私密影片傳給櫃姐的前夫。

櫃姐不堪受辱，向台南警方報案，案件經由高雄地院審理時，張姓男子在法庭不承認罪行，還揚言若獲判無罪，她將要反告櫃姐誹謗跟誣告，不過一審法官沒如他的願，依照竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑8月，散布文字誹謗罪判刑6月，得易科罰金。

張姓男子不服上訴二審後，二審合議庭今年2月7日作出判決，考量張姓男子上訴後已知犯錯而自白認罪，並提出他與被害人近期的對話內容，表現良性互動，也不時關心對方，將兩罪分別改判6個月以及5個月，合併10個月徒刑，可易科罰金。