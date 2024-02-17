獨／池府王爺發威！平安龜「頭向內」坐鎮派出所　1hr立見神蹟

記者吳奕靖／高雄報導

真的是有拜有保庇！高雄市內惟派出所一名副所長在大年初六前往轄區廟宇內進行參拜，一時興起就參與乞龜，當場6個聖筊讓他乞到，副所長就把這隻平安龜帶回派出所，同時交代同事務必要「龜頭向內」，說也神奇，這只龜坐鎮派出所不到1小時，就立馬抓到竊盜通緝犯，意外巧合成了同事間茶餘飯後的話題。

▲高雄市內惟派出所的辦公桌擺放乞來的3斤平安龜 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市鼓山分局內惟派出所的魏姓副所長在大年初六來到轄區內的一間祭拜池府王爺的「池賢宮」，剛好廟方有在舉辦「乞龜」，魏姓副所長突然有靈感也參與了乞龜，連續6個聖筊，讓他乞到一隻3斤平安龜。隨後他把平安龜帶回到派出所內坐鎮，之後再跟同事一起分享平安。

▲內惟派出所魏姓副所長在轄區內的池賢宮乞到一隻平安龜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廟方人員特別交代要「龜頭向內」 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過廟方人員在魏姓副所長帶回時，有特別交代「龜頭要向內」，才能保佑同事們出入平安，所以他也特別在派出所內部群組提醒大家，而說也神奇！平安龜在派出所內的辦公桌「安座」後1小時後，一組同事線上巡邏時發現一名騎士騎改裝排音管的機車，進行盤查時發現他是一名26歲黃姓偷竊通緝犯，如此神蹟讓派出所內的同事們都嘖嘖稱奇，但現在也讓內惟派出所的員警們非常苦惱，到底這隻平安龜要不要「吃下肚」，還是就讓它繼續在辦公室「安座」？