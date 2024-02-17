快訊／恐怖！嬤騎車逆向左轉撞騎士　遭「中柱貫穿腳踝」噴滿地血

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(17日)發生一起恐怖車禍，一名陳姓阿嬤騎乘機車高雄式左轉，不知何故突然迎面撞上路邊的男騎士，男騎士幸無大礙，不過陳姓阿嬤身體多處擦傷，右腳腳踝還被機車中柱貫穿，被救護人員送往醫院搶救。

▲陳姓阿嬤撞上路邊騎士，右腳腳踝遭機車中柱貫穿。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生在17日上午8點42分，警消獲報，三民區鼎山街發生2部機車車禍，其中一名87歲女騎士身體多處擦傷，右腳阿基里斯跟腱硬生生遭中柱貫穿，流了滿地血。消防局派遣2車6人前往救援，所幸陳姓阿嬤意識清醒，由救護人員處置後送醫急救。

▲救護人員處置後，緊急將陳姓阿嬤送往醫院急救。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，陳姓阿嬤當時騎乘機車從天天新黃昏市場出來，沿著明誠一路直行，以違規逆向左轉至鼎山街，不慎撞上停於鼎山街上的68歲鍾姓男騎士。兩名騎士經酒測後，酒測值皆為0。

警方指出，陳姓阿嬤逆向行駛，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；未兩段式待轉，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰)。而鍾姓男騎士交岔路口10公尺內臨時停車，可處新臺幣300元以上600元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。